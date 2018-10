Espagne : le nouveau gouvernement Sanchez sur le point de suspendre sa taxe controversÃ©e de 7% sur l'Ã©nergie solaire

Récemment élu, le gouvernement espagnol est sur le point de suspendre la taxe solaire controversée de 7% imposée par l’ancien gouvernement de Mariano Rajoy depuis 2012. Par ce biais, le gouvernement Sanchez cherche à encourager les énergies renouvelables et à réduire le coût de la facture d’électricité des familles équipées de panneaux solaires. La «taxe sur le soleil» est l’une des lois les plus controversées d’Espagne. Elle suscite de vives critiques car elle impose aux propriétaires de maisons espagnoles équipées de panneaux solaires une taxe supplémentaire de 7% pour rester connectés au réseau électrique espagnol dans le cas où les panneaux solaires ne produisent pas assez d’énergie.

Selon des experts énergétiques espagnols, une maison familiale moyenne équipée de trois panneaux solaires doit débourser environ 70 EUR par mois pour rester connectée au réseau, qu’elle utilise ou non l’électricité qu’elle génère. La nouvelle ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a annoncé que cette taxe serait supprimée afin de réduire les coûts prohibitifs et en forte hausse de l’énergie pour les ménages espagnols. Au deuxième semestre 2017, l’Espagne affichait le cinquième prix de l’électricité le plus élevé de l’ensemble de l’Union européenne (max annuel de 75,93 EUR / MWh).

Cette annonce de suspension de taxe a lieu à un moment où l’Espagne a vraiment pris le taureau par les cornes pour s’orienter une bonne fois pour toute vers les sources d’énergie renouvelables conformément à la directive de l’Union européenne exigeant que tous les États membres produisent 20% de leur énergie à partir d’énergies renouvelables d’ici 2020.

En conséquence, les investisseurs et les développeurs d’énergie solaire se tournent à nouveau vers le marché espagnol. C’est le cas de Sun Investment Group. «SIG voit à nouveau l’Espagne comme un marché à fort potentiel. Nous sommes donc très intéressés par leur nouveau tropisme vers les énergies renouvelables. Nous possédons déjà une expérience en Espagne dans la structuration et le développement d’un portefeuille de projets d’énergie solaire photovoltaïque de 40 MW via un PPA avec une société de services publics locale. Nous sommes donc impatients de démarrer de nouveaux projets sur ce marché. » a déclaré le PDG de Sun Investment Group Deividas Varabauskas.

Le nouvel engagement de l’Espagne vis-à-vis des sources d’énergie renouvelables a également été souligné dans un récent apport de 450 millions d’EUR publié par la Banque Européenne d’Investissement qui financera des projets espagnols d’énergie solaire et éolienne terrestre. Ces prochaines installations d’énergies renouvelables devraient aider le pays à atteindre ses objectifs de 2020 en matière d’énergie renouvelable dans l’UE. Ces centrales viendront se substituer à près de 5 GW de capacités au charbon, qui devraient être fermées cette année-là. Quand on vous dit que le développement de l’énergie solaire est pour beaucoup lié à la volonté politique des gouvernements ! En tous les cas, l’Espagne montre le chemin