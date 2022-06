Le parc solaire de La Chapelle Saint-Ursin inaugurÃ©

La centrale photovoltaïque au sol de la Chapelle Saint-Ursin a été inaugurée le jeudi 23 juin par Daniel Bour, Président du groupe Générale du Solaire, en présence de nombreux élus du territoire : Yvon Beuchon, Maire de La Chapelle Saint-Ursin, Nicolas Sansu, Député de la deuxième circonscription du Cher, et Jean-Christophe Bouvier, Préfet du Cher. L’occasion de rappeler les nombreuses étapes du projet et la parfaite adaptation de ce site qui a vu le jour grâce à l’appui sans faille de la mairie, le professionnalisme et la ténacité des équipes de Générale du Solaire.

Cette centrale photovoltaïque permet de valoriser des terrains situés en autres en zone pyrotechnique, soumis à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), ce qui en limite considérablement les usages possibles. L’inauguration a été clôturée en toute convivialité par un cocktail déjeunatoire. Un petit train était à disposition des invités pour réaliser des visites du site durant toute la manifestation. Cette inauguration a aussi été l’occasion pour les invités ayant pris part au financement participatif proposé aux habitants du département, de découvrir le projet qu’ils ont financé en partie.

Le parc solaire qui est situé sur la commune de La Chapelle Saint-Ursin produit 24 397 MWh/an avec une puissance de 21,1 MWc. Installé sur un terrain de 19,9 ha, il permet d’économiser jusqu’à 1 659 t de CO²/an et représente la consommation équivalente à 8 133 foyers par an. C’est actuellement le plus grand parc photovoltaïque au sol du département. Il est le fruit d’une collaboration étroite entre la commune de La Chapelle Saint-Ursin et le groupe Générale du Solaire.

Le parc photovoltaïque est établi sur des terrains dégradés, arables et délaissés par les agriculteurs, ce qui a permis la valorisation de ces espaces inexploités. En raison de l’activité agricole antérieure du site, Générale du Solaire a dû mettre en place une mesure de compensation agricole collective. Cette mesure se traduit par un projet de financement et de développement de l’exploitation agricole de la SAS de Coudray. Également, la centrale solaire bénéficiera prochainement d’un éco pâturage avec la mise en place d’un troupeau de moutons qui viendront « brouter » l’herbe pour assurer son entretien.