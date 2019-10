Le pack Ã©nergie rÃ©sidentielle, la solution de production et de stockage dâ€™Ã©nergie PV tout-en-un de LG, dÃ©voilÃ© Ã  Interclima

LG Electronics est le 1er et le seul constructeur à proposer le « Pack Energie Résidentielle » présenté en avant-première au salon Interclima (5-8 novembre Paris-Nord Villepinte), le premier pack énergétique au monde comprenant toutes les solutions nécessaires à la production, au stockage et à l’utilisation d’énergie solaire. En combinant trois produits LG ; les panneaux photovoltaïques, le système de stockage d’énergie et la pompe à chaleur air-eau ; les particuliers peuvent générer leur propre énergie renouvelable. Il est alors possible de la stocker pour l’utiliser ultérieurement, de la revendre sur le réseau public ou bien de l’utiliser pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

L’énergie solaire collectée n’est pas toujours consommée directement, le particulier a donc plusieurs choix : (1) Stocker l’énergie en batterie (2) stocker l’énergie dans un ballon d’eau chaude et enfin (3) la revendre en surplus résiduel. Une fois la batterie complètement chargée, plutôt que de revendre directement le surplus d’énergie, le système LG va rediriger ce surplus d’énergie vers une pompe à chaleur air-eau pour produire du chauffage ou de l’eau chaude sanitaire. Le chauffage de l’eau en quantité est une action très énergivore. En chauffant l’eau avec l’énergie solaire, les particuliers peuvent atteindre l’autoconsommation sur une plus longue durée et réaliser plus d’économies. La combinaison de ces trois produits amène plusieurs bénéfices : l’énergie verte, l’autoconsommation, la maîtrise et l’optimisation de sa consommation électrique et le cas échéant, l’alimentation de secours.

Les panneaux photovoltaïques LG Neon R et Neon 2 se distinguent par la technologie n-type CELLO. Celle-ci permet d’avoir une meilleure densité de puissance surfacique (W/m2) et produit plus de kWh/kWc que des technologies standards type Poly ou Mono Perc. La version Neon 2 se décline aussi en « Full Black » et se distingue par son esthétique unique (cadre et panneaux entièrement noirs). La pompe à chaleur air-eau Monobloc R32 de LG se distingue par ses hautes performances (eau chaude jusqu’à 65°C, maintien de la puissance à -7° extérieure, contrôle de température dans 2 zones distinctes…) et son contrôle à distance via un smartphone (application LG Smart ThinQ). LG Electronics garantie ses panneaux photovoltaïques 25 ans, ses systèmes de stockage d’énergie 10 ans et ses pompes à chaleur air-eau 5 ans.

Encadré

Awards de l’Innovation d’Interclima pour le pack LG

Le pack énergie résidentielle se verra décerner l’Awards de l’Innovation du salon Interclima, qui sera remis à LG le 5 novembre sur le Forum Architecture de BATIMAT. Ce prix récompense la marque pour le côté innovant et totalement unique de ce pack sur le marché.