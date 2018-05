Le nouvel onduleur de chaÂ®nes ABB PVS-100/120 rÃ©duit le CAPEX et l'OPEX des centrales solaires

ABB élargit sa gamme d’onduleurs triphasés avec le PVS-100/120. Dans un marché français du solaire photovoltaïque où les Appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie rendent l’énergie solaire toujours plus économique, la nouvelle gamme PVS-100/120 apporte aux développeurs de projets photovoltaïques davantage de compétitivité. Le PVS-100/120 minimise le coût global de la centrale en répondant tant aux besoins de performance et de flexibilité que de facilité d’installation et de maintenance.

Onduleur le plus puissant du marché facile à installer

La réduction des coûts d’installation et de logistique est immédiate grâce à la réduction du nombre d’onduleurs. L’onduleur de chaînes 1000Vdc est aujourd’hui le plus puissant du marché. L’installation de l’onduleur est facilitée en le glissant dans son support préalablement fixé sur des lisses, le rendant idéal pour un projet d’ombrières solaires, de toitures agricoles ou de fermes au sol. Par ailleurs, il peut aussi être posé à plat, par exemple derrière l’acrotère d’une toiture terrasse. La mise en service est ensuite immédiate en se connectant au réseau sans-fil généré par l’onduleur.

Des performances optimales dans toutes conditions

Le coffret DC/AC attenant intègre l’ensemble des équipements de protection du guide UTE C15-712-1 (fusibles DC sur les deux polarités, parafoudres Type 2 DC et AC, interrupteur-sectionneur DC et AC, connecteurs rapides). La topologie double-étage et les 6 MPPT confèrent une souplesse dans le dimensionnement et une performance optimale du champ solaire quelles que soient les conditions d’exposition, d’ombrage ou d’encrassement des modules. Le datalogger intégré Modbus Sunspec et l’accès gratuit à la plateforme Aurora Vision permettent le monitoring et la mise à jour à distance de l’onduleur, augmentant par là même le niveau de contrôle des équipes O&M en charge de la supervision. Le PVS-100/120 est le fruit d’un travail collaboratif entre l’expertise technique et qualité du groupe ABB et de ses 530 employés spécialistes de l’électronique de puissance situés à Florence depuis près de 50 ans. A ce jour, plus de 29 GW d’onduleurs solaires sont en opération à travers le monde, dont presque la moitié en onduleurs de chaînes sortis de l’usine Italienne.

Les agriculteurs ciblés par ABB

Marco Trova, ABB Global Product Manager String Utility, indique : « La gamme d’onduleurs PVS-100/120 d’ABB est déjà installée sur des projets dans le monde entier, car de plus en plus d’installations solaires ont besoin de solutions matérielles et logicielles pour atteindre leurs objectifs de CAPEX et d’OPEX ». Gilles Lemagnen, Business Developer et Chef de Produits pour la France ajoute : « L’accélération de la transition énergétique soutenue par notre gouvernement exhorte les agriculteurs à participer massivement au déploiement de l’énergie solaire. cet égard, la gamme PVS-100/120 est une solution élégante et performante unique pour les hangars agricoles inférieurs à 100kWc ; ainsi que pour les projets d’autoconsommation ou de plus grandes tailles lauréats des Appels d’Offres CRE 4 »

