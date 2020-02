Le National Grid US reconnu pour sa place de marchÃ© solaire innovante

Le Smart Energy Consumer Collaborative récompense l’entreprise pour son engagement client dans le cadre d’installation d’énergie solaire. De la pédagogie pour booster le marché solaire et réduire l’éco-délinquance ! Un programme inspirant.

Le National Grid US a été reconnu pour sa place de marché en ligne innovante qui simplifie le processus d’installation de l’énergie solaire pour ses clients par le Smart Energy Consumer Collaborative (SECC). En 2016, National Grid a collaboré avec EnergySage, une entreprise qui associe des clients solaires à des installateurs qualifiés, pour créer un marché solaire en ligne, le premier du genre, parrainé par les services publics, pour les clients du Rhode Island. En 2018, le programme a été étendu à l’État de New York et sera bientôt disponible pour les résidents du Massachusetts via l’initiative Mass Save de l’État. Le marché a généré des centaines d’installations solaires sur le territoire de service de National Grid et des milliers de devis générés par des clients potentiels de l’énergie solaire, ce qui a conduit à une transition vers une énergie propre et soutenu des emplois dans le nord-est.

La base du programme repose sur l’éducation des clients non seulement sur les avantages de l’installation de systèmes solaires pour alimenter leur maison, mais aussi pour les sensibiliser aux ressources disponibles via National Grid afin de conseiller et de consulter sur les meilleures façons de réduire les coûts énergétiques et d’améliorer la durabilité des consommateurs.

«Chez National Grid, les clients sont au cœur de notre transition vers une énergie propre, du solaire et du stockage à l’efficacité énergétique», a déclaré Gregory Knight, directeur de la clientèle chez National Grid. «Je suis fier que notre marché engage de manière proactive les clients de National Grid pour les aider à mieux comprendre le potentiel solaire de leur maison en leur fournissant les informations et les outils nécessaires pour prendre une décision éclairée. Lorsque les clients ont les connaissances et la confiance nécessaires pour avancer dans leur parcours d’achat d’énergie solaire, ils sont nettement plus susceptibles d’adopter les technologies d’énergie propre et de contribuer à un avenir énergétique décarboné. »

Les programmes récompensés sont conçus pour impliquer les clients autour des technologies solaires et de stockage et pour les informer sur leurs options. Chacune de ces étapes – de l’éducation et l’exploration au shopping et à l’achat – peut être accomplie entièrement en ligne en toute transparence. Ceci est accompli grâce à un certain nombre de ressources disponibles pour les clients de National Grid:

Une calculatrice solaire spécifique à la propriété pour apprendre les coûts et les avantages de l’énergie solaire.

Une place de marché solaire en ligne pour comparer plusieurs devis solaires personnalisés d’entrepreneurs locaux présélectionnés dans un format standardisé de pommes à pommes.

Un guide de l’acheteur de style Consumer Reports pour apprendre et évaluer les panneaux, les onduleurs et les batteries.

Accès à des conseillers en énergie qualifiés disponibles pour les clients par e-mail et chat en direct, ainsi que par téléphone.

“Le fort engagement que nous avons constaté avec ce programme témoigne de la volonté du client d’obtenir des informations exploitables et du leadership de National Grid dans ce domaine”, a déclaré Tess O’Brien, vice-président des partenariats chez EnergySage. “Grâce à l’approche avant-gardiste et centrée sur le client de National Grid et à l’engagement d’EnergySage envers la transparence et l’information, nous avons pu obtenir des résultats significatifs en fournissant des outils et des ressources utiles que les clients apprécient vraiment.”