La centrale Lapetus de 100 MW est le premier projet solaire Ã  grande Ã©chelle dans le comtÃ© d’Andrews au Texas

Duke Energy Renewables, une filiale de Duke Energy, a annoncé le raccordement de son projet Lapetus Solar de 100 MW dans le comté d’Andrews, au Texas. Il s’agit du deuxième projet solaire de Duke Energy en exploitation commerciale au Texas et du premier projet solaire à grande échelle dans le comté d’Andrews.

«Le Texas se classe au quatrième rang aux Etats-Unis pour l’énergie solaire. Nous sommes ravis que Lapetus Solar soit désormais raccordé. Le projet contribuera à la croissance des installations d’énergie propre de la communauté », a déclaré Rob Caldwell, président de Duke Energy Renewables. Le projet, que Duke Energy Renewables a acquis de 7X Energy en février 2019, employait jusqu’à 240 personnes pendant la période de pointe de la construction. Il comprend plus de 340 000 panneaux solaires et s’étend sur environ 325 hectares à l’extérieur d’Andrews, au Texas.

«7X a lancé et développé le projet solaire Lapetus, et nous sommes fiers d’aider à apporter au comté d’Andrews son premier projet solaire à grande échelle», a déclaré Clay Butler, président et chef de la direction de 7X Energy. «Nous sommes reconnaissants au comté d’Andrews d’avoir accueilli l’énergie solaire dans la communauté locale et les avantages économiques qu’elle apporte.» L’énergie générée par le projet Lapetus Solar sera livrée au réseau ERCOT. Elle sera vendue dans le cadre de trois accords d’achat d’électricité (PPA) à Brazos Electric Power Cooperative Inc. au nom de CoServ Electric et de sept autres coopératives de distribution membres.

Swinerton Renewable Energy a réalisé la conception de l’installation, l’achat de modules photovoltaïques, d’onduleurs, l’équilibre des systèmes de la centrale et la construction du projet. Duke Energy Renewables a terminé le développement du projet, a géré la construction du projet et exploitera et gérera l’installation. En plus du projet Lapetus Solar dans le comté d’Andrews, Duke Energy Renewables a annoncé en 2019 l’acquisition du projet Holstein Solar de 200 MW dans le comté de Nolan et du projet Rambler Solar de 200 MW dans le comté de Tom Green, Texas. Les deux projets seront raccordés d’ici la mi-2020.

Duke Energy est l’un des principaux fournisseurs d’énergie renouvelable du pays, en voie de posséder ou d’acheter 8 GW d’énergie éolienne, solaire et de biomasse d’ici la fin de 2020.