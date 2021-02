Le module PV entiÃ¨rement noir Hi-MO 4m de LONGi obtient la certification incendie de classe 1 pour le marchÃ© italien

LONGi, leader mondial de la technologie solaire, a annoncé aujourd’hui que son module photovoltaïque Hi-MO 4m tout noir a obtenu la certification de sécurité incendie la plus élevée (classe 1) du marché italien, après avoir réussi tous les tests pertinents. Les critères de fiabilité et de certification de sécurité incendie pour les modules photovoltaïques sont particulièrement stricts en Italie, avec une classification indépendante dans une classe de sécurité incendie par le laboratoire de test autorisé et officiellement enregistré auprès du ministère italien de l’intérieur.

Le module entièrement noir de LONGi fait partie de sa série Hi-MO 4m et est idéal pour les projets photovoltaïques distribués, offrant un excellent rendement énergétique, maximisant la capacité d’installation avec une surface de toit limitée et offrant des économies de coûts BOS significatives. Le module au format 60 cellules entièrement noir offre également une esthétique attrayante pour les projets résidentiels. La série Hi-MO 4m est livrée avec des technologies avancées intégrées telles que les plaquettes monocristallines dopées au gallium M6 (166 mm), les cellules PERC haute efficacité 9BB et la technologie demi-coupe, avec une efficacité maximale supérieure à 21%. La taille et le poids sont conçus pour répondre aux exigences des installations de systèmes de génération distribuée mondiaux et des scénarios d’application.

Francesco Emmolo, directeur régional de LONGi Solar pour l’Italie et la Grèce, a déclaré: «Les résultats des tests de sécurité incendie de LONGi sont une preuve supplémentaire de notre ferme engagement à fournir les plus hauts niveaux de performance, de qualité et de fiabilité à nos clients européens, et en particulier aux Italiens. Alors que le développement mondial de l’énergie solaire photovoltaïque approche de l’ère de la parité réseau en 2021, nous pensons que les nouveaux produits innovants de LONGi apporteront une réelle valeur ajoutée aux clients mondiaux sur le marché de la production décentralisée. “