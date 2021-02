EIT InnoEnergy et SolarPower Europe lancent l’European Solar Initiative pour soutenir le PV industriel made in Europe

L’Initiative pour le solaire photovoltaïque en Europe (European Solar Initiative) incarne les efforts déployés par l’industrie et soutenus par la Commission européenne pour redéployer la chaîne de valeur de la filière photovoltaïque (PV) en Europe et couvrir l’embellie de la demande en énergie solaire photovoltaïque sur le Vieux Continent. Estimée à 20 GW/an au cours de la prochaine décennie, cette demande entraînerait une croissance annuelle du PIB de 40 milliards d’euros, créant par ailleurs 400 000 emplois directs et indirects.

EIT InnoEnergy et SolarPower Europe ont annoncé le 23 février dernier l’European Solar Initiative (ESI) avec le soutien de la commissaire européenne à l’Énergie, Kadri Simson, et du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. L’ESI entend accélérer l’agenda climat de l’Europe et sa reprise économique du même coup, contribuant ainsi à atteindre les objectifs du Pacte vert pour l’Europe.

20 GW solaires supplémentaires par an en Europe

L’ESI vise à redéployer une industrie manufacturière solidement ancrée sur le territoire européen dans le domaine du photovoltaïque (PV), à tous les échelons de la chaîne de valeur depuis les matières premières jusqu’au recyclage. Il s’agit de couvrir les 20 GW supplémentaires par an de la demande en énergie solaire prévus pour la prochaine décennie sur notre continent. À la clé : 40 milliards d’euros de PIB annuel, ainsi que la création de 400 000 emplois directs et indirects à travers toute la chaîne de valeur du PV. Walburga Hemetsberger, directeur général de SolarPower Europe, a déclaré : « Le solaire, technologie renouvelable la plus abordable et la plus créatrice d’emplois, est prêt à réaliser les objectifs du Pacte vert pour l’Europe et à assurer une relance verte. Nous observons une dynamique de développement des activités manufacturières dans l’UE, alimentée par la confirmation en 2020 d’un niveau d’adoption soutenu sur le marché intérieur malgré la pandémie de COVID-19, ainsi que par le leadership technologique durable des entreprises européennes. Après le lancement réussi du Solar Manufacturing Accelerator en mai 2020, nous sommes aujourd’hui ravis de pouvoir continuer à stimuler l’industrie solaire en lançant, avec EIT InnoEnergy, l’European Solar Initiative. »

Un terrain propice à la renaissance du PV européen

Diego Pavia, directeur général d’EIT InnoEnergy, a également commenté : « Favoriser des chaînes de valeur stratégiques qui accélèrent la transition énergétique est au cœur de la mission d’EIT InnoEnergy. Dédiée à la filière PV, l’ESI correspond à notre troisième démarche en ce sens, après les batteries (EBA) et l’hydrogène (EGHAC). La combinaison de la demande de plans nationaux en matière d’énergie et de climat, de faibles coûts du capital, de réussites remarquables dans le domaine du développement technologique en Europe et d’un retour de l’investissement dans ce secteur a créé un terrain propice à la renaissance du PV européen. L’Europe a appris de ses expériences passées et, à l’appui du cadre politique et économique du Pacte Vert, aussi ferme que puissant dans sa démarche, les facteurs d’échelle et de rapidité d’action joueront un rôle phare pour libérer le potentiel du PV. » L’ESI associe l’écosystème florissant des acteurs du PV créé au fil des ans par SolarPower Europe au projet à succès de l’Alliance européenne des batteries, dirigée par EIT InnoEnergy, avec sa Business Investment Platform (BIP). Conçue pour combler le fossé entre plans d’affaires, investisseurs et acheteurs, la BIP raccourcit les délais d’investissement, tout en sécurisant, accélérant et stimulant la solidité des dossiers d’investissement sous tous les aspects nécessaires (technologie, équipes, chaîne logistique, durabilité environnementale et achats).

Renforcer la résilience de nos écosystèmes industriels

Selon la commissaire à l’Énergie, Kadri Simson, « l’avenir du système énergétique européen est renouvelable, et l’énergie solaire a un rôle important à jouer à cet égard. Pour étendre rapidement l’énergie verte, nous avons besoin des connaissances et de la coopération de l’industrie. C’est pourquoi je suis très heureuse d’assister au lancement de l’European Solar Initiative, qui, j’en suis convaincue, donnera une impulsion à toute la chaîne de valeur du solaire PV en Europe. » Pour sa part, le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré : « Pour se montrer efficace, une transformation industrielle exige des partenariats entre les acteurs concernés. Aussi, je salue et soutiens l’European Solar Initiative, espérant qu’elle attirera vite l’attention des investisseurs, car elle cache de véritables perspectives commerciales. Par ailleurs, je note un intérêt accru des États membres quant au renforcement de la production solaire PV en Europe. Les initiatives telles que l’European Solar Initiative sont donc les bienvenues afin de renforcer la résilience de nos écosystèmes industriels, d’éviter des dépendances critiques et évidemment de créer des emplois de qualité. »