Le magasin Leroy Merlin de Puget-Sur-Argens passe au photovoltaÃ¯que en autoconsommation avec Helexia

La collaboration photovoltaïque entre Helexia France et le magasin Leroy Merlin Puget-sur-Argens se traduit par la mise en service d’une toiture photovoltaïque en autoconsommation d’une production annuelle estimée de 260 MWh. A la croisée des chemins de la sobriété énergétique et des économies de facture !

Le projet photovoltaïque du Leroy-Merlin Puget-Sur-Argens fait rebond au projet de réduction de l’empreinte de l’enseigne dont l’un des objectifs phares est de construire des magasins plus sobres en énergies voire autosuffisants. Cette volonté de réduction de l’empreinte du magasin s’est traduite ici par l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture visant une consommation d’électricité écoresponsable grâce à la production d’une énergie verte. Leroy Merlin, spécialiste de l’amélioration de l’habitat en France, confirme ainsi son engagement et sa responsabilité face aux enjeux sociaux et environnementaux. “ L’expertise technique de l’équipe en charge du projet a permis une mise en service de la centrale efficace, en transparence avec les équipes du magasin et surtout sans impact sur notre clientèle » témoigne Arnaud Berchon, Directeur Technique chez Leroy Merlin.

Le choix de l’autoconsommation photovoltaïque.

Dans le cadre de ce projet Leroy Merlin Puget-Sur-Argens, 100% de l’énergie produite par la toiture photovoltaïque est directement utilisée pour couvrir les besoins énergétiques du magasin. L’autoconsommation photovoltaïque permet de répondre à deux objectifs :

Améliorer la sobriété énergétique du magasin,

Réduire la facture énergétique du site en utilisant une énergie propre, locale et surtout décarbonée !

Ce projet de toiture photovoltaïque d’une surface de 835 m² et doté de 500 modules s’inscrit dans la démarche globale de réduction de l’empreinte environnemental de l’enseigne. Cette collaboration photovoltaïque avec Helexia permet au magasin Leroy Merlin Puget-sur-Argens de conjuguer économie, autonomie et préservation de l’environnement.

Encadré

L’installation en quelques chiffres

Production annuelle : 260 MWh

CO2 évitées : 10t/an

Taux d’autoconsommation : 100%

Puissance installée : 170 kWc

Familles/an : 87