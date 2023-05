Budgets participatifs Occitanie : une Ã©dition 2023 sous le signe du climat, des renouvelables, de la biodiversitÃ© et de lâ€™alimentation

La Région Occitanie lance l’édition 2023 des budgets participatifs, dont l’objectif est de permettre aux citoyens, collectivités et associations de soumettre des projets qu’ils souhaitent voir se réaliser et de voter pour choisir ceux qui seront accompagnés par la Région. C’est également un moyen de renforcer la participation et l’implication des habitants dans la prise de décision publique. Cette nouvelle édition porte particulièrement sur les thématiques de la biodiversité, des enjeux climatiques, de la gestion des ressources, des énergies renouvelables, de l’alimentation et de la protection des arbres. 2,3M€ seront mobilisés cette année pour soutenir les initiatives plébiscitées par le vote des habitants.

Lancés en 2019 dans une volonté de valoriser et de soutenir des projets citoyens en lien avec les grandes orientations fixées par la Région, les budgets participatifs visent à soutenir les initiatives à impact collectif. Depuis leur mise en place, ils ont permis d’accompagner plus de 300 projets innovants sur l’ensemble du territoire régional, qui ont ainsi été soutenus par la Région pour un montant global de 10 M€. « Permettre aux habitants de participer aux grandes décisions et orientations prises par la Région est l’un des objectifs majeurs de notre stratégie « Ambition Région citoyenne » renouvelée en décembre 2022. Depuis 2019, les budgets participatifs permettent ainsi de soutenir des projets innovants et concrets imaginés par les citoyens. Ils constituent un soutien précieux à tous les habitants d’Occitanie désireux de participer au dynamisme régional, et s’inscrivent pleinement dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés, notamment en termes de climat, de biodiversité, d’alimentation et d’écologie populaire.» a notamment déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Après leur dépôt et leur analyse par les services de la Région, les projets sélectionnés seront ensuite soumis au vote des citoyens. Les habitants d’Occitanie, âgés de 15 ans et plus, seront ainsi invités à voter en ligne pour soutenir les projets qu’ils jugent les plus pertinents.

Toute collectivité, association ou citoyen a la possibilité de déposer un projet entre le 15 mai et le 16 août 2023.