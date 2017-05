Le GSE PAC'SYSTEM dÃ©sormais sur le marchÃ© pour coller Ã  la demande accrue d'autoconsommation

GSE Intégration a présenté le GSE PAC’SYSTEM au salon Be Positive de Lyon. Il est désormais disponible sur le marché. Le GSE PAC SYSTEM est un système aérovoltaïque particulièrement abouti. Il s’adresse directement à la demande grandissante de solutions en Autoconsommation. Après les tests de performance réalisés par le CETIAT (accrédité COFRAC) suivant la norme EN 14511 en mode chauffage et rafraichissement, ce système offre un COP minimal de 4,05 même par 0° celsius en extérieur. Le GSE PAC’SYSTEM est éligible au crédit d’impôts de 30% et couplé au GSE Intégration, il est naturellement certifié Solarkeymark.

Concept novateur, le GSE PAC’SYSTEM associe le principe du photovoltaïque hybride et son système de récupération de chaleur sous les panneaux photovoltaïques, l’ajout d’une unité PAC, branchée directement dans la maison ou également sur la VMC, lui permet de franchir un cap en matière de chauffage et de confort de l’habitat. GSE PAC’SYSTEM est le couronnement des efforts du département R&D de la société et l’aboutissement de la collaboration avec le cabinet d’ingénierie thermique « CARDONNEL Ingénierie ».

« En associant au concept des panneaux photovoltaïques hydrides une Pompe à Chaleur Air-Eau, ce sont l’ensemble des fonctionnalités qui sont améliorées : la production d’électricité, le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraîchissement en été. Ce nouveau produit GSE PAC’SYSTEM pousse l’innovation au bout de la performance énergétique et environnementale et nous permet de faire un pas de plus vers l’indépendance énergétique » confie Christian Cardonnel, Président de CARDONNEL Ingénierie et de la commission EnR & Bâtiment du Syndicat des Energies Renouvelables. Il est à noter que pour mieux accompagner les installateurs dans le lancement de ce nouveau produit, GSE est désormais « Centre de Formation agréé » pour la PAC.

