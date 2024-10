CATVair et CATVert : quand les Ã©pargnants deviennent acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique

Le Groupe BPCE innove en proposant une nouvelle offre d’épargne bancaire verte aux clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne avec le lancement des comptes à terme CATVair1 et CATVert2 . Cette démarche s’inscrit dans le projet stratégique VISION 2030 du groupe de mettre l’épargne au service des transitions.

Chaque euro ainsi collecté par l’intermédiaire de cette nouvelle gamme d’épargne bancaire verte participe à des financements de projets qui contribuent à la transition énergétique et environnementale. C’est le principe du fléchage de l’épargne verte qui permet de donner du sens et de prêter aux clients dans le cadre des transitions. L’objectif est également de proposer aux clients d’être acteurs localement de cette transition environnementale à travers une offre d’épargne qui permet le réinvestissement dans leur propre région. Avec ce dispositif, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne répondent à l’une des préoccupations majeures des Français. En effet, 64%3 d’entre eux considèrent que l’impact des placements sur l’environnement est un sujet important. Les nouveaux comptes à terme vert CATVair (Banque Populaire) et CATVert (Caisse d’Epargne) pour les particuliers complètent la gamme déjà disponible des comptes à termes verts destinés aux professionnels et entreprises et des livrets verts.

« Nos clients peuvent devenir pleinement acteurs de la transition énergétique »

Les CATVair et CATVert sont des comptes à terme totalement sécurisés, avec une rémunération garantie, une durée choisie et une utilisation fléchée différenciante. La rémunération garantie, avec un taux fixe connu à l’avance, constitue un atout très apprécié des clients privilégiant la régularité et la stabilité du rendement tout en étant attachés à inscrire leur épargne dans une démarche de transition environnementale porteuse de sens. Cette nouvelle offre vient élargir les dispositifs d’épargne déjà proposés qui continuent d’être accessibles. En épargne monétaire, les clients ont aujourd’hui accès à une large gamme : Compte sur Livret Vert CODEVair (BP) et CSL Vert (CE), Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS). En épargne financière, l’offre comprend des fonds labellisés ISR/ESG ainsi que le label Relance pour les fonds participant au soutien des entreprises françaises (PME et ETI). Pour Hélène Madar, directrice générale Banque de proximité et Assurances du Groupe BPCE : « Le lancement dans l’ensemble des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne des comptes à terme CATVair et CATVert constitue une formidable opportunité pour nos clients particuliers d’investir dans une épargne responsable dont ils peuvent maîtriser les paramètres. Grâce à cette épargne responsable nos clients peuvent devenir pleinement acteurs de la transition énergétique.»

1 CATVair (Banques Populaires « BP »)

2 CATVert (Caisses d’Epargne « CE »)

3 Source : Sondage OpinionWay pour l’AMF 2023