Le groupe REC envisage une collaboration stratÃ©gique avec le leader suisse de la technologie solaire, Meyer Burger

À la suite du lancement réussi du très innovant panneau solaire Alpha du groupe REC lors de salon Intersolar de Munich en mai 2019, la marque européenne de panneaux solaires photovoltaïques a finalisé la signature d’un protocole d’accord pour une collaboration stratégique avec le leader technologique suisse, Meyer Burger. En tant qu’innovateur de premier plan à la pointe de la technologie solaire, le groupe REC cherche à tirer davantage parti de la collaboration existante.

Basé sur l’équipement technologique de pointe de Meyer Burger, le module Alpha de REC a atteint une efficacité sans précédent. En tant que panneau solaire à 60 cellules le plus puissant au monde, l’annonce d’Alpha a suscité l’intérêt et la demande immédiats du marché. REC entend maintenant augmenter ses capacités de production de 600 MW de technologie à hétérojonction (HJT) et de technologie de connexion SmartWire (SWCT ™) pour Alpha, utilisant des équipements de Meyer Burger, à plusieurs GW en coopération avec un partenaire stratégique potentiel. REC étudie activement les partenaires potentiels pour l’expansion.

En échange d’une protection d’exclusivité adéquate pour certaines technologies HJT et SWCT, REC est en principe prête à conclure un accord de partage des bénéfices avec Meyer Burger. Les conditions à cet égard doivent être convenues entre les sociétés et leurs conseils respectifs. S’appuyant sur l’expertise de pointe apportée par Meyer Burger, REC est convaincu que cette collaboration intense créera une valeur importante à long terme pour les deux parties et modifiera le marché.

Steve O’Neil, PDG du groupe REC, a déclaré: «En collaboration avec Meyer Burger, REC a mis au point l’Alpha avec un groupe d’experts phare de l’industrie. Nous sommes convaincus que le renforcement de notre partenariat avec Meyer Burger stimulera davantage l’innovation et une efficacité accrue, le seul moyen de donner aux consommateurs une énergie solaire propre et abordable, ainsi que d’accélérer l’autonomie énergétique des communautés du monde entier. ” «En tant que fabricant de panneaux solaires haut de gamme intégré et de par sa réputation d’excellence opérationnelle, REC est le partenaire idéal pour poursuivre la commercialisation des technologies PV à haute efficacité de Meyer Burger», commente Hans Brändle, PDG de Meyer Burger.