1,1 Mâ‚¬ prÃªtÃ©s en 25 jours pour le crowdfunding sur Lendosphere du plus grand parc solaire des Hauts-de-France

La collecte dédiée au plus grand parc solaire du nord de la France a rencontré un vif engouement :172 prêteurs ont investi 1,1 M€ en 25 jours. Le montant collecté est un record national pour un projet sélectionné par la Commission de Régulation de l’Énergie. La collecte est présentée par l’entreprise Dhamma Energy sur la plateforme Lendosphere. La collecte a démarré le 2 juillet sur la plateforme de financement participatif Lendosphere. Dès le premier jour, 116.000 euros avaient été collectés ! Deux semaines après, la collecte a atteint son premier objectif de 800.000€. Elle a ensuite été déplafonnée à 1.100.000 €. Il aura fallu 25 jours au total pour atteindre, le 27 juillet, ce deuxième objectif de collecte, grâce à la mobilisation de 172 personnes qui ont prêté entre 50 € et 250.000 €. Grâce au financement participatif, les citoyens deviennent les banquiers de cette installation et bénéficient de ses retombées économiques, tout en recevant des informations sur les avancées du projet tout au long de leur prêt, dont la durée est fixée à 5 ans.

Record national pour un projet lauréat de la Commission de Régulation de l’Energie

Cette opération est la première, en France, à rencontrer une telle dynamique au niveau du territoire du projet. En effet, l’investissement dans cette centrale solaire de 87,5 MWc était réservé aux Axonais et aux habitants des départements voisins (Nord, Somme, Oise, Seine-et-Marne, Marne et Ardennes). « La transition énergétique est imparable. De plus en plus, les citoyens veulent y participer et pour ce faire contribuent au développement des énergies renouvelables. Il est très encourageant de constater le grand soutien local envers la centrale solaire Athies-Samoussy. Dès le premier jour, la collecte de crowdfunding local dépassait les 100.000 euros avant d’atteindre le record national de 1,1 million d’euros. Recevoir un tel soutien montre la pertinence du projet et encourage des groupes comme les nôtres à poursuivre leurs efforts », a soutenu le président de Dhamma Energy, Philippe Esposito. Le parc solaire Athies-Samoussy, le plus grand du nord de la France, entrera en service en 2020. Il s’étend sur 100 des 280 hectares de l’ancienne base militaire de l’OTAN de Laon-Athies, dans les Hauts-de-France, et donnera un nouvel usage à l’ancien aérodrome.