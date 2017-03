Le Groupe EDF, via sa filiale EDF Energies Nouvelles, accÃ©lÃ¨re son dÃ©ploiement en France dans les EnR

Acteur-clé de l’éolien et du photovoltaïque en France, EDF Energies Nouvelles, filiale du Groupe EDF, confirme son déploiement en France en annonçant :

o la mise en service du plus puissant parc éolien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’une capacité installée de 66,5 MW ;

o la construction actuellement de huit parcs éoliens ou solaires, totalisant près de 190 MW, qui seront mis en service dans les prochains mois ;

o la confirmation du succès des offres en autoconsommation lancées par sa filiale EDF ENR, leader du solaire réparti, aussi bien sur le segment Professionnels, avec un cumul de 10.7 MWc gagnés lors des deux derniers appels d’offres, que sur le segment Particuliers avec 1.500 installations « Mon Soleil & Moi »;

o enfin, l’acquisition en partenariat de deux projets éoliens en développement, pour une capacité totale de 84 MW.

Ces développements participent ainsi à la mise en œuvre de l’ambition stratégique forte du Groupe EDF, CAP 2030, d’accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.

EDF Energies Nouvelles renforce sa présence en France et poursuit son développement éolien et solaire.

Actuellement, le Groupe exploite dans son marché historique, plus de 1.462 MW de puissance installée et construit six parcs éoliens et deux solaires pour une capacité cumulée de près de 190 MW. EDF Energies Nouvelles a fait l’acquisition de participations dans deux projets éoliens, en partenariat, pour un total de 84 MW de capacités à installer, en Région Occitanie.

Enfin, dans le cadre des résultats des appels d’offres solaires gouvernementaux, l’entreprise vient de remporter :

deux projets de centrales photovoltaïques au sol, de grandes tailles, soit au total 15 MWc de puissance installée ;

24 projets autoconsommation en toiture, remportés par EDF ENR pour le compte de ses clients, correspondant à un total de 8,7 MWc, soit près de la moitié des 20 MWc attribués.

