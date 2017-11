Le groupe danois Obton fait l'acquisition de la sociÃ©tÃ© Coruscant

On ne le dira jamais assez, le développement des énergies renouvelables est une activité hautement capitalistique. Pas étonnant donc de voir se consolider le marché dans l’Hexagone. C’est encore le cas avec Obton, groupe danois spécialisé dans le financement, le développement et la gestion de projets d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne qui renforce sa présence et ses ambitions en France avec l’acquisition de la société Coruscant. Avec plus de 110 MWc en France Obton par cette acquisition accroit son parc de plus de 30 MWc en exploitation de 20 MWc en construction. Coruscant devient ainsi l’entité française de Obton. En complément des projets existants, Obton dispose d’une équipe experte et opérationnelle pour réaliser ses ambitions. Obton projette de détenir et d’exploiter en France plus de 200 MWC à moyen terme.

Coruscant, précurseur et leader français des couvertures solaire de parkings, célèbre ses dix années d’existence et se donne les moyens par ce changement d’actionnariat, de disposer d’une capacité financière pour accélérer son développement. Durant les dix dernières années, Coruscant a bénéficié du soutien d’un actionnariat, composé de personnes physique, qui a permis à Coruscant de rester maitre de ses actifs. La Caisse des Dépôts cède également ses parts minoritaires dans l’ensemble des projets codétenus depuis les premiers jours avec Coruscant. Thierry Mueth et Romain Prévost co fondateurs restent à la tête de la société et des équipes.

« Chez Obton, nous sommes fiers de cette opération, cela constitue une étape importante pour l’entreprise: nous pouvons avoir de grandes ambitions sur le marché français, cette acquisition démontre la capacité d’Obton à identifier des opportunités d’investissement intéressantes dans un marché arrivé à maturité. » Marcus, directeur général d’Obton. » Anders Marcus, CEO of Obton, « L’évolution du marché du photovoltaïque en France motive d’être financièrement puissant et rapide pour accompagner le grand changement en cours de la transition énergétique. Obton et Coruscant ont maintenant les moyens de cette ambition. » Thierry Mueth PDG de Coruscant.

« Cette opération est une étape importante dans l’évolution de la société qui bénéficie d’une nouvelle capacité financière avec le groupe Obton. Cet accord perpétue l’excellence de nos partenariats financiers avec des institutions tels que la Caisse des Dépôts et BPIFrance.» Romain Prévost DG de Coruscant. « La Caisse des dépôts a accompagné Coruscant dans sa croissance pendant dix ans, facilitant ainsi le développement de projets PV, innovants dans leurs méthodes de construction et la recherche du moindre coût. Aujourd’hui, ces cessions sont l’aboutissement de ce partenariat, exemplaire de l’action de la Caisse des dépôts investisseur au service de la transition énergétique dans les territoires » Emmanuel Legrand directeur du département Transition Energétique et Ecologique, Caisse des dépôts.

Encadré

A propos du groupe Obton

Acteur européen de la production et la gestion d’énergie renouvelable, Obton a investi 240 M€ en 2016 dans des centrales solaires photovoltaïques et éoliennes, portant son portefeuille d’investissement total à plus de 720 M€. Obton gère plus de 300 MW de capacités renouvelables dans les marchés matures tels que l’Allemagne, la France et l’Italie, en plus d’une forte présence dans de plus petits mais ambitieux marchés tels que la Belgique et les Pays-Bas.

Plus d’infos…