COP23 : Eaton sponsor Gold du Â« Sustainable Innovation Forum Â» pour dÃ©fendre sa philosophie environnementale

Eaton, le spécialiste de la gestion d’énergie, a confirmé sa présence lors de la COP23 en tant que sponsor Gold. L’entreprise entend ainsi présenter ses engagements en matière d’environnement et de développement durable lors de la 8ème édition annuelle du Sustainable Innovation Forum qui se tiendra les 13 et 14 novembre à Bonn (Allemagne). Eaton va également publier la première partie d’un rapport commandité via Bloomberg New Energy Finance sur l’avenir des énergies renouvelables alors que se tiendra la 23ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP23).

Un rapport sur les effets bénéfiques du stockage couplé au EnR

Le 13 novembre, décideurs politiques et chercheurs dans la lutte contre les dérèglements climatiques, se réuniront pour échanger autour de « La révolution du stockage d’énergie ». Un panel auquel prendra part Cyrille Brisson, Vice-président d’Eaton pour les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique. Seront présents également des représentants gouvernementaux, le Bureau des Marchés du gaz et de l’électricité (OFGEM) et des experts Bloomberg New Energy Finance pour discuter ensemble des implications futures du marché, aujourd’hui en pleine croissance, du stockage de l’énergie.

En partenariat avec la Renewable Energy Association, Eaton publiera le même jour la première partie d’un rapport économique qui analyse les nombreux aspects que représente le marché de l’énergie aujourd’hui dans un futur qui fera place aux énergies renouvelables et entend démontrer les bénéfices que représente le stockage sur batterie.

Un camion découverte

Cette rencontre sera également l’occasion pour les visiteurs d’en apprendre plus sur le sujet et de découvrir les technologies de pointe Eaton, grâce notamment à la mise en place d’un camion découverte à deux étages. Stationné du côté de la Post Tower, siège du groupe Deutsche Post DHL (partenaire d’Eaton) à proximité de la zone Bula de la COP23. Le site se veut être un espace interactif de discussion afin de présenter le savoir-faire Eaton et comment ses solutions peuvent aider les entreprises du monde entier à réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant leur productivité et leur rentabilité.

« Notre but est d’améliorer la qualité de vie et l’environnement à travers l’utilisation de technologies et de services de gestion de l’énergie » explique Frank Campbell, président Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Eaton. « Les systèmes innovants comme le stockage de l’énergie, l’éclairage LED, les micro-réseaux électriques et autres technologies efficaces d’un point de vue énergétique ont le pouvoir de transformer la façon dont nous consommons et distribuons l’énergie, et ainsi de contribuer à une économie à faible émission carbone et une utilisation rationnelle des ressources. Je suis impatient d’échanger avec d’autres acteurs innovants sur les actions supplémentaires qui pourraient être entreprises et les meilleures pratiques pour aider les pays à élaborer et mener à bien leurs plans d’action suite à la ratification de l’accord de Paris sur le climat. »

