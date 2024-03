Le groupe Auraliance vole de record en record, le photovoltaÃ¯que en moteur de la croissance

Le groupe Auraliance, acteur majeur de la transition énergétique en France, fait, cette année encore, la preuve de sa vitalité en dévoilant de belles performances en 2023. Et l’avenir s’annonce prometteur…

Fort de ses structures spécialisées (Isowatt, SFECO, Abyss Expertise & ASE Energy), le groupe Auraliance affiche une croissance solide. Avec un chiffre d’affaires consolidé de 38 millions d’euros en 2023 et un portefeuille de plus de 30 millions d’euros (annéerecord), Benjamin Martineau, dirigeant du groupe, vise une augmentation de plus de 50% pour atteindre 60 millions d’euros consolidés d’ici la fin 2024. Le groupe se fixe également comme objectif de s’implanter prochainement dans l’ouest de la France alors même qu’il vient d’officialiser la création d’Isowatt Grand Est à Nancy.

Le groupe Auraliance dévoile des résultats 2023 très satisfaisants

Historiquement implanté depuis 2007 en région lyonnaise, le groupe Auraliance continue son ascension sur le marché de la transition énergétique, grâce à des solutions à haute conscience environnementale. Le groupe, dirigé par Benjamin Martineau et Cyril Oliveira, propose une offre à 360 degrés allant de la rénovation énergétique pour particuliers et professionnels (installations photovoltaïques petite et grande puissance, pompes à chaleur), en passant par le diagnostic immobilier et la commercialisation d’équipements énergétiques. En 2023, le groupe qui compte 195 collaborateurs a enregistré 38 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 700% depuis 2016.

Le photovoltaïque surfe sur le haut de la vague

Adressant à la fois des cibles de particuliers et de professionnels, le groupe Auraliance, via sa filiale Isowatt, a réalisé plus de 1000 installations photovoltaïques auprès des particuliers et plus d’une centaine d’installations tertiaires et industrielles en 2023. Fin 2022, SFECO, experte de la construction de centrales photovoltaïques, à destination des énergéticiens et des producteurs d’électricité, rejoignait le groupe Auraliance. Un an après, SFECO, fort de ses 47 collaborateurs, dévoile de très bons résultats avec plus de 50 MWc de puissance installée sur l’année. Dans un secteur de l’immobilier bousculé, ABYSS a poursuivi, en 2023, son développement en réalisant plus de 3 180 diagnostics immobiliers et plusieurs centaines d’audits énergétiques. La structure a également lancé de nouvelles activités (contrôle des installations électriques industrielles par thermographie infrarouge, PPPT / DPE collectifs) pour accélérer son développement.

De belles ambitions affichées à fin 2024

Fort de la croissance des structures du groupe Auraliance, Benjamin Martineau entend atteindre 60 millions de chiffre d’affaires consolidé à fin 2024. Un développement qui sera soutenu par le recrutement de nouveaux collaborateurs ainsi que par l’ouverture de nouvelles agences régionales. Le groupe Auraliance a notamment pour ambition de s’implanter dans l’ouest de la France pour couvrir les besoins croissants du secteur de la transition énergétique. Aujourd’hui bien identifié par les particuliers, le groupe Auraliance, via Isowatt pro et SFECO, entend accentuer son développement sur les installations photovoltaïques à destination des professionnels, dans la droite lignée des recommandations gouvernementales. Enfin, le groupe Auraliance ambitionne également de se positionner sur le marché de l’autoconsommation collective et du tiers investissement, qui représentent des enjeux majeurs pour les années à venir. Ces nouveaux domaines d’activités permettront de compléter les offres de ce véritable couteau suisse du photovoltaïque.