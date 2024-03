Au Salon Solar Solutions, Solis montre ses muscles, entre palette Ã©largie dâ€™onduleurs et systÃ¨mes de stockage

Solis élargit son offre d’onduleurs hybrides à grande échelle jusqu’à 50 kW et se prépare à présenter l’ensemble de son portefeuille de stockage d’énergie au salon Solar Solutions, Pays-Bas.

Solis, spécialiste mondial renommé dans la fabrication d’onduleurs, participera au salon Solar Solutions à Amsterdam, du 19 au 21 mars. Pour la première fois lors de cet événement, Solis exposera l’ensemble de son portefeuille de stockage d’énergie triphasé de 6ème génération, offrant aux visiteurs une occasion unique d’explorer l’offre complète, qui comprend les modèles 5-10kW, 12-20kW et 30-50kW. La gamme d’onduleurs connectés au réseau de la Société (5-255kW) sera également représentée. Les derniers onduleurs de stockage d’énergie triphasés de grande puissance, les S6-EH3P20K-H et S6-EH3P50K-H, conçus spécifiquement pour les grandes applications commerciales et industrielles, seront au premier plan de l’exposition de Solis. Compatibles avec les modèles de batteries de marques internationales renommées telles que BYD, LG Chem, Dyness et Pylon Tech, ces onduleurs offrent aux installateurs et aux propriétaires de systèmes une flexibilité inégalée dans la conception des systèmes.

Série S6-EH3P(30-50)K-H

La série Solis S6-EH3P(30-50)K-H intègre une batterie li-ion, un système de gestion de la batterie, un système de contrôle de l’exportation d’énergie et un convertisseur bidirectionnel CC/CA en une seule unité. Répondant à la demande d’applications de stockage d’énergie de 1 200 kWh, cette série peut être largement utilisée dans une variété d’installations commerciales, y compris les usines et les stations de recharge, tout en fournissant des services fonctionnels tels que le déplacement de la charge de pointe, l’expansion de la puissance et l’alimentation de secours. La série prend en charge le fonctionnement en parallèle d’un maximum de six unités, avec un port de secours capable de supporter une surcharge de 1,6 fois pendant de courtes durées.

Série S6-EH3P(12-20)K-H

L’offre S6-EH3P(12-20)K-H est adaptée aux grandes applications résidentielles et aux petites applications commerciales. Cette série prend en charge la mise en réseau de générateurs et le fonctionnement en parallèle de plusieurs onduleurs, avec une conception 4 MPPT parfaite pour les grands systèmes de stockage d’énergie photovoltaïque en toiture. Les produits offrent de multiples options de capacité de charge flexibles, y compris la commutation au niveau de l’ASI, une capacité de surcharge de 10 secondes à 200 % de la puissance de secours, et l’adaptabilité aux charges triphasées déséquilibrées et aux charges demi-onde.

Chargeur VE :

Outre les onduleurs, Solis dévoilera également sa prochaine solution de recharge pour voitures électriques, la S1-EV1P7K/3P22K-S. Cette solution innovante s’installe en 15 minutes seulement et sera compatible avec tous les principaux fabricants de véhicules électriques. Prenant en charge plusieurs modes de fonctionnement, notamment la charge prioritaire, programmée et télécommandée, la S1-EV1P7K/3P22K-S est la solution parfaite pour être installée aux côtés d’autres produits Solis, entièrement gérable via l’application SolisCloud.

La gamme complète réunie

Sandy Woodward, directrice générale de Solis pour l’Europe, s’est montrée enthousiaste à propos de l’exposition : « Nous sommes ravis de participer à nouveau à Solar Solutions. Nous avons déjà eu l’occasion de présenter notre dernière gamme d’onduleurs de stockage d’énergie séparément lors de salons organisés dans toute l’Europe cette année et il est agréable d’avoir enfin la gamme complète réunie ! Nous sommes convaincus que cette nouvelle série connaîtra un succès retentissant dans toute l’Europe ». Sandy Woodward a ajouté : « Comme pour tous nos salons cette année, nous ne nous contentons pas de mettre en avant notre technologie, mais nous présentons également notre offre exceptionnelle de services et d’assistance techniques, ainsi que les équipes qui travaillent en coulisses. Notre plateforme de service après-vente et nos techniciens experts à travers l’Europe offrent une expérience sans préoccupations grâce à des experts locaux qui parlent leur langue – que ce soit en ligne ou par téléphone. C’est une offre qui, selon nous, nous distingue dans cet environnement concurrentiel, et nous encourageons tous les visiteurs à se rendre au stand Solis (B4) pour entendre nos experts de première main ».