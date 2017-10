Le Grand Prix National de l'IngÃ©nierie 2017 fait la part belle au solaire dans l'architecture

Pour sa 11e édition, le Grand Prix National de l’Ingénierie a été décerné aux équipes de SETEC et de Renzo Piano Building Workshop (RPBW) pour le Tribunal de Paris. Avec ses 170 000 m2 de surface bâtie, le Tribunal de Paris est une ville à lui tout seul. Il abrite sur un site unique, la ZAC Clichy-Batignolles, le Tribunal de Grande Instance, les Tribunaux d’Instance et le Tribunal de Police. Conçu pour symboliser une justice transparente, sobre et ordonnée, le bâtiment est entièrement revêtu d’une façade cristalline, équipée de panneaux photovoltaïques. Un système qui permet de maximiser l’éclairage naturel tout en protégeant du rayonnement solaire et qui contribue à faire du Tribunal un bâtiment bioclimatique certifié HQE. Quand architecture et solaire parlent d’une même voix, le résultat peut être tonitruant. La méthode de travail utilisée est également précurseur : dès 2011, le bâtiment a été intégralement conçu sous BIM (Building Information Modelling), afin de constituer une base de données partagée entre tous les acteurs de la maîtrise d’œuvre et renseignée en temps réel.