Le Fronius Ohmpilot rÃ©compensÃ© pour son excellent potentiel d'innovation

Avec la production et l’exploitation des énergies renouvelables, les pros de la filière s’intéressent de plus en plus aux possibilités d’interconnexion entre les différents secteurs énergétiques. Dans un souci d’exploiter les synergies avec efficacité, les secteurs de l’électricité, du chauffage et de la mobilité ont tendance à converger. Fronius, spécialiste des technologies photovoltaïques, a développé dans ce but le Fronius Ohmpilot, une solution permettant d’utiliser efficacement l’excédent d’énergie pour le chauffage de l’eau. Les exploitants d’installations photovoltaïques peuvent ainsi améliorer considérablement la part d’autoconsommation, tout en réduisant les coûts.

l’occasion du salon polonais GreenPower, Fronius s’est récemment vu décerner le prix MTP Gold Medal Award pour son Ohmpilot, qui récompense l’exceptionnel potentiel d’innovation du régulateur et vient asseoir le rôle de pionnier qu’exerce Fronius dans le développement de technologies photovoltaïques. Le Ohmpilot affecte l’énergie excédentaire de manière ciblée pour le chauffage de l’eau et la redistribue efficacement aux consommateurs du foyer grâce à un réglage en continu allant de presque 0 à 9 kilowatts. L’utilisateur exploite ainsi l’intégralité du courant généré.

Les champs d’application sont avant tout les thermoplongeurs des chauffe-eaux et les ballons tampons, mais aussi les chauffages à infrarouge ou les sèche-serviettes. Le Ohmpilot permet de commander deux thermoplongeurs, et la communication se fait via des interfaces universelles WLAN, LAN ou Modbus RTU. Le régulateur de consommation est très facile à monter et peut être mis en service en ligne par le biais de l’interface Web. La gestion propre et sans encombre des consommateurs ne surcharge pas le réseau électrique et prolonge la durée de vie de l’installation de chauffage.

« Sur une installation photovoltaïque d’une taille ordinaire (5 kilowatts crête), le Ohmpilot peut chauffer 150 litres d’eau en une journée (température passant de 10 °C à 40 °C), même si le temps est partiellement nuageux. Lorsque les journées sont ensoleillées, il est même possible de chauffer 300 litres (température passant de 10 °C à 60 °C) avec l’excédent énergétique moyen. C’est ainsi particulièrement intéressant en été ou à la mi-saison, puisque cela permet de ne pas utiliser les installations de chauffage traditionnelles. L’utilisateur réduit en outre ses frais de consommation et optimise la durée d’amortissement de toute l’installation », explique Martin Hackl, directeur Solar Energy chez Fronius International GmbH.

Le Fronius Ohmpilot constitue un élément majeur pour l’interconnexion efficace des secteurs énergétiques puisqu’il optimise l’ensemble du système énergétique domestique en fusionnant les secteurs de l’électricité, du chauffage et du chauffage de l’eau, et améliore ainsi la part d’autoconsommation des installations photovoltaïques. Ainsi, la vision « 24 heures de soleil » poursuivie par Fronius un avenir où le besoin énergétique mondial serait entièrement couvert par des sources renouvelables est plus que jamais envisageable. L’optimisation de l’autoconsommation en est la clé !

Voir la vidéo…