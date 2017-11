Imeon Energy/LeclanchÃ© : contrat de partenariat pour la distribution d'onduleurs pour l'autoconsommation

Imeon Energy a récemment signé un partenariat stratégique avec la société Leclanché, fabricant Suisse de batteries, pour la distribution de ses onduleurs solaires dédiés à l’autoconsommation avec stockage. Imeon Energy fournira à Leclanché sa nouvelle version d’onduleurs Imeon intégrant une Intelligence Artificielle capable de comprendre son environnement dans le but d’adapter sa stratégie de fonctionnement pour respecter les objectifs des utilisateurs (autonomie, backup).

Grâce à ce partenariat, l’entreprise Leclanché est en mesure de proposer à ses clients, une solution complète comprenant le stockage Lithium-Ion et la conversion d’énergie. Ce partenariat arrive à un moment clé où la Suisse se tourne résolument vers l’autoconsommation avec stockage d’énergie. Preuve de ce tournant, le canton de Vaud, a mis en place le programme « 100 millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique » qui subventionne les projets d’autoconsommation avec stockage, aussi bien au niveau de l’habitat que du tertiaire ou de l’industriel.

Christophe Goasguen, Président d’Imeon Energy, déclare : « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui offre de nouvelles perspectives à notre entreprise et également très fiers d’avoir été choisis par la Société Leclanché, acteur historique dans le domaine du stockage et mondialement reconnu pour la qualité exemplaire de ses produits ».

