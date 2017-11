PhotovoltaÃ¯ca Ã  Marrakech du 13 au 15 fÃ©vrier 2018

Depuis sa première édition, en 2014, le salon « Photovoltaïca- International Renewable Energy Exhibition & Conference » est devenu l’événement international de référence du Maghreb dans le secteur des énergies renouvelables et le solaire en particulier. Photovoltaica est un évènement sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI, sous l’égide du Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable avec la SIE en tant que Coordinateur Institutionnel officiel du Salon.

Pour la 3ème édition de Photovoltaica, un choix stratégique de la localisation a été fait, en effet, l’évènement aura lieu à Marrakech, qui est devenue une ville modèle en terme de développement durable, suite à la réalisation de la COP22. Le Palais des Congrès de Marrakech va accueillir les Conférences dans le grand auditorium. Le programme de la Conférence, qui a pour thème « Toward Sustainable development in Africa » recevra plus de 700 participants, pendant les journées du 13 et 14 février.

Photovoltaica prend à chaque édition une dimension plus internationale, avec plus de délégations de pays présentes, ainsi que la présence de représentants officiels de plus de 15 pays africains. L’agenda des Ministres de l’Energie des pays africains sera préparé à l’avance pour permettre des rencontres privilégiés. Photovoltaica est une plateforme de rencontres entre les décideurs, les développeurs et les financiers de projets dans le cadre des énergies nouvelles. Afin d’atteindre cet objectif, un espace de rencontres sera aussi disponible avec les Présidents de Régions du Maroc.

L’évènement sera structuré autour trois piliers :

La conférence thématique qui devra fédérer tout le monde sur les vrais sujets et alimenter les débats

Une rencontre « Régions » et « Investisseurs/Développeurs » pour stimuler l’investissement dans des projets dans les Régions marocaines (développement territorial)

Une rencontre « Afrique » et « Investisseurs/Développeurs » pour stimuler l’investissement dans des projets en Afrique à partir du Maroc

