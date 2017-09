Record du monde pour le Fraunhofer : 22,3% de rendement pour une cellule en silicium polycristallin

Les laboratoires de recherche et les industriels travaillent dur à travers le monde afin de réduire les coûts de l’électricité solaire. Dans ce contexte, la recherche allemande joue les premiers rôles. La dernière née des cellules du Fraunhofer Institute a surpassé son propre record du monde pour les cellules polycristallines avec un rendement de conversion de 22,3%. Le silicium polycristallin, cheval de course de l’industrie photovoltaïque domine la production mondiale des modules photovoltaïque avec 57 % des parts de marché. Au cours des dernières années, l’efficacité des cellules solaires mono cristallines plus chères, a contribué à augmenter le fossé entre le matériel monocristallin et le polycristallin. Au Fraunhofer ISE à Friburg, les chercheurs ont réussi à réduire efficacement ce fossé en battant leur propre record du monde pour les cellules solaires multi-cristallines qu’ils avaient établi il y a quelques mois. En poussant au-delà du seuil magique de 22%, leur plus récente cellule solaire convertit 22.3 % de l’incident l’énergie solaire dans l’électricité. Les chercheurs affirment que le potentiel maximum du matériel technologique des cellules n’a pas encore été atteint à l’heure actuelle.

