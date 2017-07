Le CrÃ©dit Agricole du Languedoc et ENERFIP partenaires pour la Transition nergÃ©tique !

Le Crédit Agricole du Languedoc et ENERFIP, plateforme de financement participatif dédiée aux projets d’énergie renouvelable, ont signé un partenariat innovant ! Explications.

La Caisse Languedoc du Crédit Agricole proposera aux clients de son réseau Banque Privée des placements éco-responsables en diffusant les offres Enerfip en primeur d’investissement : ils auront ainsi l’opportunité d’investir, dès 10 € et sans frais, dans des projets qui structurent l’avenir énergétique de leur territoire, implantés dans les départements de l’Aude, de l’Hérault, du Gard et de la Lozère. Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de la Caisse régionale du Languedoc de faire de l’Économie de l’Énergie et de l’Environnement l’un de ses axes privilégié de développement.

« Le financement participatif est une composante intéressante pour le secteur des énergies renouvelables, qui a de forts besoins capitalistiques. De plus, ce mode de financement permet de fédérer les citoyens autour de projets à fort impact social et environnemental et de les impliquer dans leur économie locale. » précise Alexandre Begu, Directeur des marchés spécialisés à la Caisse régionale.

Ce partenariat est une initiative prometteuse qui illustre la complémentarité des institutions financières classiques et de la nouvelle « finance participative de la Transition Énergétique », incarnée par ENERFIP. Cette complémentarité se matérialisera également par le déménagement en décembre prochain de ENERFIP au sein du Village By CA – Montpellier. ENERFIP fait en effet partie des 15 start-ups sélectionnées pour intégrer l’accélérateur post-incubation et aura le privilège de faire partie de la 1ère promotion du Village By CA Montpellier.

