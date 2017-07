Le CNRS, le CRESITT et OTIS mettent au point un prototype d'ascenseur solaire Ã  hydrogÃ¨ne

Depuis 2016, le GREMI et le CRESITT, en partenariat avec la société Otis ont conçu et développé un dispositif couplant une pile à combustible à la production et au stockage d’hydrogène pour alimenter un ascenseur. Avec la société OTIS, un prototype à l’échelle 1 a donc été dimensionné à destination d’un ascenseur avec une autonomie d’une journée entière de fonctionnement. Un ascenseur solaire !

Le Groupe de recherches sur l’énergétique des milieux ionisés (GREMI/ CNRS/Université d’Orléans) travaille depuis plusieurs années sur le développement de la pile à combustible, système de production d’énergie propre. Depuis 2012, il coordonne le projet SAPAC : Système autonome à pile à combustible et photovoltaïque.

Depuis 2016, le GREMI et le CRESITT travaillent en partenariat avec la société OTIS pour développer cette technologie en vue de concevoir un ascenseur hybride et autonome pouvant être déconnecté de l’alimentation du réseau et le plus écologique possible. SAPAC permet la continuité d’alimentation d’un système : l’énergie disponible, en provenance du réseau électrique ou bien d’énergie solaire photovoltaïque, est stockée sous forme d’hydrogène pour être restituée via la pile à combustible lorsque la source d’énergie devient insuffisante.

Un dispositif pétri d’avantages

Le système est complètement modulaire : il est conçu sur mesure et s’adapte parfaitement au besoin en termes de puissance maximale, autonomie, source d’énergieL’augmentation de l’autonomie n’a aucun impact sur la partie électronique (ajout d’une bouteille d’hydrogène). Une interface de gestion choisit automatiquement la source de courant à utiliser : le réseau électrique ou bien la pile à combustible. Le prototype réalisé permet un stockage de 5 kWh électrique pour 100 kg alors que l’équivalent en batteries au plomb est deux fois plus volumineux et plus lourd (300 kg). Enfin , le dispositif est propre : il n’utilise pas de substances dangereuses comme le plomb ou le cadmium.

Encadré

A propos du projet SAPAC

En 2012, le GREMI s’est associé aux ingénieurs et docteurs du CRT/CRESITT Industrie pour lancer le projet SAPAC (Système autonome à pile à combustible et photovoltaïque) visant à mettre en œuvre et évaluer, les technologies et éléments disponibles pour rendre un système ou un site autonome énergétiquement (par le photovoltaïque, le mini-éolien, des batteries ou des convertisseurs) et le doter d’interfaces de communication radiofréquence de courte et moyenne portée. Ce projet est soutenu par la Région Centre-Val de Loire, le Conseil départemental du Loiret, Orléans Métropole et Orléans Val de Loire Technopole. Il intéresse de nombreux industriels et pourrait bénéficier à de nombreuses entreprises des pôles de compétitivité S2E2 ou DREAM.

Plus d’infos…