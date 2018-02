Energies renouvelables : l'investissement prÃ©fÃ©rÃ© des FranÃ§ais en 2018

La rénovation énergétique annoncée comme priorité nationale par le gouvernement, l’essor de l’autoconsommation grâce notamment à l’entrée en vigueur d’une nouvelle prime, la transition énergétique… Les énergies renouvelables sont bien ancrées dans l’actualité et dans le cœur des Français, qui continuent de leur accorder leur confiance : ils sont ainsi 96% à faire confiance à au moins une énergie renouvelable, pompe à chaleur et solaire thermique en tête (respectivement 81% et 80%). La 8ème édition du baromètre annuel OpinionWay pour Qualit’EnR, l’association pour la qualité des énergies renouvelables (EnR), fait le point sur la place des énergies renouvelables chez les Français. Détails.

Les Français encouragent le développement des énergies renouvelables

35% des Français déclarent qu’ils disposent dans leur résidence principale d’au moins un équipement utilisant des énergies renouvelables, soit une hausse de 3 points par rapport à la vague précédente.

Des écarts subsistent entre les personnes qui sont propriétaires (47%) et les locataires (10%). De plus, les personnes habitant une maison, et pouvant gérer leurs travaux de façon plus autonome, sont beaucoup plus équipées (58% des propriétaires, 24% des locataires) par rapport aux personnes qui vivent en appartement (8% des propriétaires, 4% des locataires).

Le solaire thermique plébiscité

Les Français sont 96% à encourager le développement d’au moins une filière verte. Ils souhaitent voir se déployer le solaire thermique (90%), le photovoltaïque (82%), et les pompes à chaleur (82%). Viennent ensuite l’éolien (81%) et le bois énergie (70%). Dans l’ensemble, les énergies fossiles sont toujours peu favorisées par les Français, en particulier le charbon (18%), le gaz de schiste (20%) et le fioul (22%). Alors que le gouvernement a annoncé en novembre 2017 qu’il revenait sur les objectifs d’abaissement de la part de la filière nucléaire dans le mix électrique à 50% d’ici 2050, cette dernière connait un regain d’intérêt de la part des Français, qui sont 43% à plébisciter son développement, en augmentation de 3 points par rapport à l’édition précédente.

En outre, équiper son logement en énergie renouvelable est considéré comme l’investissement financier le plus pertinent en 2018 (68%). Les investissements « verts » sont particulièrement plébiscités par les jeunes (71% des moins de 35 ans). L’achat d’un véhicule propre, autre investissement en faveur de la transition énergétique, se place au même niveau pour les Français qu’un placement immobilier (60%).

Les énergies renouvelables sont perçues comme éminemment utiles aux yeux des Français. Elles sont reconnues avant tout comme étant respectueuses de l’environnement (88%). Elles favorisent également l’indépendance énergétique (85%), pour permettre de se sentir bien chez soi (85%), et pour réaliser des économies (74%).

Le sentiment d’un coût élevé de l’énergie persiste

4 Français sur 5 estiment que leur facture en énergie est élevée, et un quart déclarent qu’elle est très élevée (24%). Ce sentiment est encore plus partagé par les personnes issues des catégories socioprofessionnelles populaires (30%) et par les locataires (28%). En cohérence avec leur constat sur leurs factures, les Français placent le prix de l’énergie en tête des facteurs qui pourraient les inciter à changer d’opérateur énergétique (76%). La perspective de consommer une énergie moins polluante est ensuite évoquée (67%), suivie par la possibilité de bénéficier de services innovants, notamment en matière de gestion de l’énergie (57%).

Afin de faire baisser le montant de leur facture en énergie, 84% des Français profiteraient d’éventuels travaux de rénovation énergétique pour choisir des équipements en énergies renouvelables. Ils se méfient toutefois du prix de ces équipements : 54% d’entre eux déclarent qu’ils ne les choisiraient que s’ils ne représentaient qu’un léger surcoût. Les personnes propriétaires de leur logement, plus à même d’entreprendre de grands changements dans leur résidence, déclarent qu’elles choisiraient davantage les énergies renouvelables si elles s’équipaient à l’occasion de travaux de rénovation énergétique (91% contre 75% des locataires).

Les aides qui peuvent être sollicitées pour investir dans un équipement renouvelable sont assez largement connues des Français. Ils sont ainsi 65% à connaître le crédit d’impôt, 59% le prêt à taux zéro et 35% les aides régionales. 30% des Français déclarent toutefois ne connaitre aucune de ces aides. Preuve que les personnes qui ont l’intention d’acquérir des équipements en énergies renouvelables se renseignent avant d’effectuer leur achat, elles sont 78% à connaître les aides financières dont elles peuvent bénéficier (contre 66% des personnes qui n’ont pas l’intention de s’équiper).

L’intention des Français à s’équiper en énergies renouvelables repart à la hausse

Après avoir fortement baissé en 2017, la proportion de Français ayant l’intention de s’équiper en énergies renouvelable repart à la hausse : ils sont 27% (+5 points) à déclarer envisager de s’équiper d’au moins un dispositif. Les équipements les plus plébiscités sont les panneaux photovoltaïques (14%, +4 points), les chauffe-eau solaires (13%, +3 points), les systèmes solaires combinés chauffage/eau chaude (13%, +5 points), et les pompes à chaleur (10%, stable).

Dans l’hypothèse où ils produiraient chez eux de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, 88% des Français favoriseraient l’autoconsommation, mais ils chercheraient de plus en plus des façons alternatives de gérer les excédents de productions. 57% des personnes interrogées consommeraient ainsi directement l’électricité produite et vendraient le reste sur le réseau alors que 21% vendraient ou échangeraient les excédents avec d’autres consommateurs locaux. 10% choisiraient de l’offrir à des associations caritatives ou des personnes en situation de précarité énergétique. Et 10% opteraient pour la vente de toute leur production électrique sur le réseau.

Les labels de qualité demeurent une garantie de confiance envers les installateurs d’équipement en énergies renouvelables

62% des Français disent avoir confiance dans les installateurs d’équipements énergétiques. L’obtention d’un label de qualité représente toujours la meilleure garantie pour établir cette confiance. En effet, 80% des personnes interrogées déclarent qu’elles feraient davantage confiance aux installateurs disposant d’un label qualité. La qualification est également le premier facteur de confiance chez les personnes ayant l’intention de s’équiper en énergies renouvelables (84%), devant les références de réalisation (80%) et le conseil des proches (73%). Les Français sont en outre 74% à connaître la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » ou RGE, et 89% d’entre eux choisiraient de faire appel à un professionnel qui disposerait de cette qualification pour réaliser leurs travaux de rénovation énergétique.

Encadré

Résultats du baromètre annuel réalisé par OpinionWay pour Qualit’EnR

« Les Français et les énergies renouvelables »

4 Français sur 5 estiment que leur facture énergétique est élevée, et un quart

déclarent qu’elle est très élevée (24%)

Pour 68% des Français, s’équiper en énergies renouvelables est perçu comme le meilleur investissement financier, devant l’achat d’un véhicule propre ou un placement immobilier (60%)

Plus de 9 propriétaires sur 10 profiteraient d’une rénovation énergétique de leur logement pour installer des équipements valorisant les énergies renouvelables

70% des Français connaissent au moins une aide pour passer aux énergies renouvelables

Le dispositif « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est reconnu par 74% des Français et 93% des propriétaires seraient prêts à faire appel à un professionnel RGE

88% des Français préfèreraient consommer leur électricité solaire plutôt que la vendre au réseau

La qualification demeure le premier critère de confiance (80% des Français la citent), loin devant les avis sur internet (47%).

Plus d’infos…