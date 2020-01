LCL lance la 1Ã¨re gamme de placements actifs dans la lutte contre le rÃ©chauffement climatique

Première déclinaison du programme « Impact Climat avec LCL », LCL Placements Impact Climat à destination de la clientèle LCL Banque Privée LCL conçoit la première gamme complète de placements à destination de sa clientèle patrimoniale soucieuse de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par ses investissements. Détails !

L’urgence climatique s’impose à tous et oblige chacun à l’action. La clientèle patrimoniale manifeste un fort désir d’impact climatique. Elle veut concilier performance financière et action tangible pour la préservation de l’environnement. LCL lui offre désormais cette possibilité. Depuis près de dix ans, l’essor de la finance durable est une réalité. Pour autant, LCL veut aller plus loin et lance le programme « Impact Climat avec LCL », qui offrira des solutions plus innovantes, plus ciblées et surtout plus ambitieuses en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Première déclinaison de ce programme, LCL Placements Impact Climat est la première gamme complète de placements à impact climatique à destination de la clientèle patrimoniale. Déployée sur chacune des grandes classes d’actifs, elle est constituée d’une part de fonds d’actions ou obligations d’entreprises présentant des émissions réduites de CO2, auxquelles est adossé un mécanisme de compensation carbone, et d’autre part d’actifs réels contribuant directement à la réduction des émissions.

LCL Placements Impact Climat, la première gamme complète d’épargne climatique

Face à l’urgence climatique, le domaine de l’épargne patrimoniale ne saurait être exonéré de sa responsabilité : le développement de véhicules d’investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique est non seulement une possibilité technique mais aussi une demande des clients. C’est la raison pour laquelle LCL a conçu le programme « Impact climat avec LCL », qui, à terme, a vocation à réunir tous les services bancaires dès lors qu’ils œuvrent effectivement à la préservation du climat. Premier pilier de ce programme, l’épargne climatique est la réponse à la demande d’implication personnelle des clients dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers la mobilisation de leur patrimoine. Dans cet esprit, LCL a construit une gamme de placements patrimoniaux LCL Placements Impact Climat intégrant deux grands leviers permettant d’agir concrètement.

Le premier est la réduction des émissions de CO2. Cela passe par la sensibilisation des agents économiques à leur comportement, un avantage donné aux solutions ou acteurs apparaissant comme les plus économes et des actions en faveur des économies d’énergies et de la transition énergétique. Ce type d’actions est absolument nécessaire mais demeure insuffisant pour inverser fortement et rapidement la courbe de croissance des émissions de CO2.

La neutralisation ou la compensation des émissions de CO2 y compris résiduelles, par des solutions de capture, de stockage ou de transformation de ce CO2 constitue le second levier de la lutte contre le réchauffement climatique et prend utilement le relais du premier. La photosynthèse reste le moyen le plus simple, le plus naturel et le plus capacitaire pour capter le CO2. C’est la raison pour laquelle, la préservation de grands espaces « verts » agissant comme les poumons de la planète, constitue une des solutions les plus efficaces à privilégier. La combinaison de ces deux leviers rend possible la composition d’un portefeuille zéro émission, à la hauteur des exigences de notre clientèle patrimoniale.

Mais l’originalité profonde de l’offre d’épargne climatique proposée par LCL tient à la variété des actifs sous-jacents proposés aux investisseurs. Avec LCL Placements Impact Climat, LCL a ainsi conçu une gamme complète de placements dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique : fonds actions, fonds mixtes actions-obligations, produits structurés, immobilier, infrastructures, private equity. Tous les supports d’investissements privilégient activement la réduction des émissions de CO2 et/ou intègrent un mécanisme de compensation des émissions résiduelles de CO2.

Financer directement des centrales solaires

Se trouve ainsi constitué un univers d’investissement multi-asset, qui permettra aux clients LCL Banque Privée une allocation de leur patrimoine largement investie sur des supports actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les clients pourront, par exemple, financer directement des centrales solaires ou bien encore investir dans la première SCPI du marché à intégrer une démarche de développement environnemental.

LCL Placements Impact Climat est construite autour de sept supports d’investissement conçus pour allier performance et lutte active contre le réchauffement climatique. Parmi ces sept supports on retrouve une offre régulière de produits structurés indexés sur des indices Green et/ou assis sur des supports obligataires de type Green bonds avec Amundi et CACIB

Amundi Énergies Vertes, fonds investissant dans des infrastructures existantes produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables telles que des fermes éoliennes ou des fermes photovoltaïques. Il y a aussi le support LCL Transition Energétique 2020, réplication du fonds d’Omnes Capenergie4 qui investit au capital d’acteurs non côtés spécialisés dans le développement de projets d’infrastructures d’énergies renouvelables.

En inventant l’épargne climatique, LCL, filiale de Crédit Agricole SA traduit, dans la structuration même de son offre, la stratégie Climat adoptée en 2019 par le Groupe Crédit Agricole. Pionnier et leader en matière de green bonds, le Groupe Crédit Agricole œuvre activement à la décarbonisation de l’économie.