Eaton et Enico simplifient le stockage dâ€™Ã©nergie dans les bÃ¢timents commerciaux et industriels grÃ¢ce Ã  xStorage Container

Eaton et Enico, expert technologique dans les solutions modulables de haute qualité de stockage d’énergie, collaborent pour faciliter le déploiement rapide des systèmes de stockage d’énergie dans les bâtiments commerciaux et industriels. On en parle…

Les gestionnaires et opérateurs d’établissements commerciaux et industriels ont besoin d’installer des systèmes de stockage d’énergie pour assurer la continuité de service, maximiser la consommation d’énergie renouvelable produite localement, réduire les coûts d’énergie grâce à l’écrêtage des pics ou intégrer des stations de recharge de véhicules électriques tout en limitant les modifications sur leurs bâtiments. Cependant, ils ne souhaitent pas nécessairement passer par des travaux de génie civil ou de construction, ou l’espace interne de leur bâtiment peut ne pas permettre l’installation d’un système de stockage d’énergie.

Une solution de stockage conteneurisée tout-en-un

Il existe donc un besoin grandissant de leur fournir une solution de stockage d’énergie qui minimise l’encombrement interne du bâtiment, permette une flexibilité de positionnement et qui puisse être déployée rapidement. xStorage Container, une solution de stockage d’énergie conteneurisée tout-en-un et prête à l’emploi offrant un large éventail d’applications. xStorage Container réunit la technologie primée de stockage d’énergie Eaton et l’expertise unique d’intégration de module d’Enico pour fournir aux clients une solution évolutive, modulaire et totalement intégrée de conteneurisation de stockage d’énergie, facile d’installation et rapide au déploiement sur site.

Maximiser l’autoconsommation solaire

xStorage Container est un système de stockage d’énergie multi-usage fournissant aux clients un large éventail d’applications tel que l’îlotage pour une alimentation de secours fiable, l’écrêtage des pics, le déplacement des charges et la régulation de la fréquence. Les clients peuvent également exploiter le système de stockage d’énergie afin de maximiser l’autoconsommation solaire et intégrer facilement des bornes de recharge pour véhicule électrique sur site tout en assurant la stabilité du réseau alimentant leurs bâtiments.

Limiter les modifications sur les bâtiments

Craig McDonnell, Senior Vice President et Directeur général EMEA des divisions Power Quality, Electronics et Emerging Markets chez Eaton, déclare : « Nous offrons déjà une large gamme de systèmes de stockage d’énergie évolutifs et modulaires. Le lancement de xStorage Container en collaboration avec Enico nous permet de continuer à répondre aux besoins de nos clients, qui souhaitent exploiter notre technologie de stockage d’énergie rapidement en limitant les modifications sur leurs bâtiments. » Marko Lähteenmäki, CBO chez Enico, ajoute : « Nous développons une solution intégrée de modules de stockage d’énergie uniques qui utilisent les meilleures technologies d’électronique de puissance, de stockage d’énergie et de supervision sur le marché. Notre collaboration avec Eaton nous permet de continuer à répondre aux besoins de nos clients grâce à une solution intégrée issue de deux leaders technologiques. »

Encadré

xStorage Container en bref…

· Un design évolutif permettant l’interconnexion et le positionnement en parallèle des conteneurs de 6 mètres de long

· Un design optimisé, sûr et fiable pour le stockage d’énergie, utilisé avec un système de gestion de batterie (BMS) propriétaire

· Ce système multi-usage permet l’autoconsommation photovoltaïque, l’écrêtage des pics, le déplacement des charges, l’alimentation de secours, l’intégration dans des infrastructures de recharge pour véhicule électrique et la régulation de fréquence