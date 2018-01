L'autoconsommation solaire pour contrer la hausse du prix de l'Ã©lectricitÃ©

Le gendarme de l’électricité préconise d’augmenter les tarifs réglementés. La hausse serait de 0,7% pour les particuliers et d’ 1,6% pour les très petits professionnels. SI l’on prend en compte le fait que les tarifs réglementés de l’électricité appliqués par EDF ont déjà augmenté de 1,7% le 1er août 2017 et ce pour 27 millions de consommateurs dans le cadre de la révision annuelle de ces tarifs, la question se pose quant aux alternatives qui s’offrent aux français pour pallier ces constantes augmentations d’électricité.

En effet, dans un foyer plus de 62% de la consommation réside dans le chauffage ainsi que le cumulus. Or, en pleine hiver comme aujourd’hui, ces derniers tournent à fond ce qui engendre bien évidemment des factures conséquentes. C’est en cela que l’autoconsommation solaire photovoltaïque se présente comme une option non négligeable et intéressante.

Leader français de la gestion des énergies du foyer, Full Home Energy (FHE) dispose pour les particuliers et les petits bâtiments tertiaires (commerces et bureaux) d’une solution 100% intégrée pour piloter l’ensemble des vecteurs énergétiques de leur bâtiment. La solution FHE a d’abord été conçue pour être associée aux installations photovoltaïques. Si elle s’adapte aujourd’hui aux besoins de tous les foyers, elle reste compatible avec l’utilisation de panneaux solaires et permet d’augmenter le taux de couverture du foyer par le pilotage d’autoconsommation.

Jonathan Laloum, co-fondateur de FHE explique : « Pour nous, la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas. Si on ne consomme pas, nous restons indépendants et donc maître de notre consommation! C’est pourquoi nous avons pensé notre système de manière à limiter au maximum les consommations inutiles et, cerise sur le gâteau, nous avons amené de l’autoconsommation pour piloter de l’énergie verte et ainsi maîtriser sa propre consommation en toute autonomie, tout en réduisant significativement sa facture. On rentre ainsi dans un cercle très vertueux sans gaspillage avec une législation qui va dans notre sens. ». Contrecarrer les hausses d’électricité, c’est possible