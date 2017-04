L'autoconsommation collective vue par le bureau d'Ã©tudes Tecsol Ã  La RÃ©union

Le 6 avril dernier, le bureau d’études Tecsol a présenté le concept d’autoconsommation collective avec application au logement social lors de l’after work organisé par TERMERGIE, cluster dédié aux énergies renouvelables et au développement durable et l’ADIR, l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion. Cet évènement a eu lieu dans le bâtiment de SOLAR TRADE, bâtiment exemplaire et de circonstance puisqu’il est en autoconsommation avec stockage et sans secours réseau. Un moment de partage sur les nouveaux décrets et procédés liés à l’autoconsommation dans le tertiaire, l’industriel, et le résidentiel social dans une île dont l’objectif demeure l’autonomie énergétique à horizon 2030.