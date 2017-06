Lancement rÃ©ussi du tout nouvel onduleur avec Intelligence Artificielle intÃ©grÃ©e d'IMEON ENERGY

Du 31 mai au 2 juin 2017, IMEON ENERGY a présenté au salon Intersolar de Munich ses nouveaux onduleurs hybrides intelligents.Véritable concentré de technologie et d’innovation, les onduleurs IMEON sont dotés d’une intelligence artificielle leur permettant de comprendre leur environnement et d’adapter leur stratégie de gestion d’énergie en respectant les objectifs de l’utilisateur : autonomie, baisse de la facture énergétique, sécurisation de l’alimentation… Les visiteurs ont surtout apprécié la fiabilité et l’adaptabilité d’IMEON grâce à de nombreuses applications téléchargeables conçues à la fois pour les particuliers et les professionnels, ce qui permet à IMEON d’évoluer en permanence et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Les onduleurs smart grid IMEON pour l’autoconsommation constituent le cœur névralgique des installations solaires. Doté d’une véritable conscience, IMEON s’adapte à son environnement. Grâce à son processeur Texas Instruments ARM Cortex, il est conçu pour progresser et s’adapter aux évolutions technologiques et réglementaires à venir (object connectés, smart home, mobilité électrique…). Sa capacité de stockage interne de 8 Go lui permet d’intégrer des mises à jour régulières.

Parallèlement, IMEON ENERGY développe en permanence des applications pour aider à exploiter au mieux les capacités de l’onduleur solaire IMEON. Un gestionnaire de modules permet de mettre à disposition de nombreuses applications dédiées tant aux particuliers qu’aux professionnels. IMEON apprend les comportements et adapte son fonctionnement par un processus de deep learning pour effectuer les meilleurs choix afin d’augmenter l’autonomie du site équipé. IMEON est un onduleur qui anticipe l’avenir. Ses capacités très spécifiques sur le marché, lui permettent d’évoluer en permanence et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, augmentant de fait sa rentabilité.

