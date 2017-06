Avec EDF ENR, le Groupe EDF se diversifie dans l'autoconsommation collective en France

Un an après avoir pris le virage de l’autoconsommation d’électricité pour les particuliers et fort du succès de son offre « Mon Soleil & Moi » pour l’habitat individuel, EDF ENR, un des leaders du solaire réparti en France, lance « Notre Soleil & Nous », une offre d’autoconsommation collective, à destination des copropriétés, bailleurs sociaux et de tous types de logements verticaux qui souhaitent produire et consommer leur propre électricité. Le Groupe EDF confirme ainsi son ambition sur le marché de l’autoconsommation solaire. Explications !

L’autoconsommation séduit de plus en plus de ménages car cela leur permet de produire et de consommer leur propre énergie. Tout juste un an après son lancement, plus de 1700 clients ont déjà choisi l’offre « Mon Soleil & Moi ». Leur taux moyen d’autoconsommation naturelle est de 60% pour une installation solaire d’une puissance moyenne de 3 kWc. Ce taux peut atteindre les 80% grâce aux solutions intelligentes de pilotage proposées par EDF ENR et à l’adaptation de leurs usages électriques. EDF ENR détient environ 12% de parts de marché de l’autoconsommation en habitat individuel et les volumes des ventes sont en augmentation continue. L’ambition initiale de déploiement a été dépassée et le succès de cette offre pourrait encore s’accentuer dans les prochains mois avec l’arrêté tarifaire du 10 mai 2017 qui instaure une prime à l’investissement pour les installations en autoconsommation.

De Moi à Nous

Pour poursuivre dans cette lancée et répondre aux attentes des particuliers résidant en habitat collectif, EDF ENR a lancé mercredi 7 juin dernier l’offre « Notre Soleil & Nous » qui permet aux résidents d’un immeuble ou d’un éco-quartier de produire leur énergie sur un seul toit, et de la partager grâce à une solution de pilotage intelligente. Avec EDF ENR et plusieurs de ses filiales, le Groupe EDF accélère son développement sur le marché de l’autoconsommation en France, mais aussi sur d’autres marchés au cœur de sa stratégie, comme l’Italie, la Grande Bretagne ou la Belgique. En France, le groupe propose aux entreprises et aux collectivités des offres personnalisées d’autoconsommation (conseil, exploitation/maintenance, pilotage et optimisation des usages, complément de fourniture et financement).

« L’autoconsommation, un enjeu phare de la transition énergétique »

Accompagner ses clients dans la montée en puissance de l’autoconsommation et de la maîtrise de la consommation d’énergie pour leur permettre de réaliser des économies est une priorité pour le Groupe EDF ; en parallèle, le Groupe EDF investit massivement dans des projets de recherche et développement ambitieux afin de préparer l’évolution des technologies de stockage, ainsi que les réseaux intelligent. « Le développement de l’autoconsommation constitue un enjeu phare de la transition énergétique, et contribue à l’avènement de nouveaux modes de consommation décentralisés. C’est un axe de développement important pour le Groupe EDF qui propose à ses clients des offres et des services toujours plus innovants et personnalisés dans le cadre de sa stratégie Cap 2030 », déclare Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle Energies Renouvelables d’EDF et Directeur général d’EDF Energies Nouvelles.

