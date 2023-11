Lancement d’un réseau d’élus référents transition écologique et énergétique, « élus pour agir »

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités locales, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, annoncent le lancement du réseau « Élus pour Agir ». Des relais ancrés dans le territoire pour accélérer la double transition écologique et énergétique !

Alors que les conséquences du changement climatique se font de plus en plus prégnantes, l’enjeu est de mobiliser la société dans son ensemble. A ce titre, les élus locaux jouent un rôle de premier plan. Pour autant, la transition écologique et énergétique est un sujet complexe, et il est nécessaire de pouvoir accompagner ces élus en leur apportant des clés de compréhension et de décryptage, mais aussi des moyens pour agir. C’est pourquoi les ministres lancent un réseau unique d’élus référents en matière de transition écologique et énergétique, dans chaque commune, chaque intercommunalité́ de France et à l’échelle de chaque région, animé par l’ADEME.

Les raisons-d ’être du réseau Élus pour Agir :