Cap Ã  lâ€™Est et la RÃ©gion Grand Est se prÃ©occupent des factures dâ€™Ã©lectricitÃ© des entreprises rÃ©gionales

La conférence-salon : « Entreprises, maîtrisez vos coûts énergétiques grâce à l’énergie solaire photovoltaïque » aura lieu dans l’après-midi du jeudi 23 novembre prochain à l’Hôtel de Région de Metz. Un événement utile pour adoucir les factures d’électricité !

Cap à l’Est, association de professionnels, créée début 2021, qui a pour but de promouvoir l‘énergie photovoltaïque dans le Grand Est, et la Région Grand Est organisent un événement sur le solaire photovoltaïque à destination des entreprises, le jeudi 23 novembre à partir de 14h00 à l’Hôtel de Région de Châlons en Champagne, 5 rue de Jéricho. Cette conférence-salon a pour objectif de présenter la technologie photovoltaïque aux entreprises et de les inciter à s’engager pour cette énergie renouvelable. Dans un contexte d’augmentation importante des coûts de l’électricité, le solaire photovoltaïque permet de mieux maîtriser les coûts pour les acteurs économiques. Des retours d’expériences de diverses entreprises permettront de renseigner au mieux les donneurs d’ordre présents. Dans un second temps, le salon permettra aux entrepreneurs d’obtenir des informations techniques et financière sur leurs projets.

Le programme de l’événement

14h00 : Espace salon avec des professionnels du photovoltaïque

15h00 : Discours d’ouverture

15h15 : Perspectives du marché PV, informations techniques et règlementaires par Michaël Godet, administrateur d’ENERPLAN

16h00 : Témoignages et retours d’expérience sur des projets photovoltaïques industriels ou tertiaires finalisés

17h00 : Echanges avec les professionnels autour d’un verre de l’amitié

docs.google.com/forms/d/18gt_zolOKVzn_Nw3Wi8jqs3Bhs4tDFwlLDI8N4Apwm8/viewform?edit_requested=true