Lancement dâ€™un financement participatif national de 2 millions dâ€™euros pour 39 centrales solaires sur toitures

Volta, développeur et producteur indépendant d’énergie renouvelable, ouvre au financement participatif 39 centrales solaires sur toitures pour une puissance totale de 8,1MWc. Un financement participatif 100% national !

Volta fait participer les citoyens à la transition énergétique. La souscription, d’un montant total maximum de 2 millions d’euros, est organisée par la plateforme en ligne Lendopolis, filiale à 100% de La Banque Postale depuis juillet 2017. La souscription est ouverte à toute personne inscrite sur la plateforme. En cas de succès de cette opération, une seconde souscription d’un montant de 2 millions d’euros sera réalisée.

Un placement responsable qui donne du sens à l’épargne

Grâce à un montant minimum de 20 euros, tous les investisseurs, quel que soit leur niveau de revenu, peuvent participer au financement de ce projet tout en faisant fructifier leur épargne. Les futurs investisseurs ont jusqu’à la fin de l’année pour participer à cette collecte.

Un financement participatif pour 39 centrales solaires sur toitures

La société PV Prod 2, filiale du groupe Volta a développé un portefeuille de 39 centrales solaires sur toitures, situées dans la partie Sud-Est de la France, pour une puissance totale de 8,1 MWc. Les 39 centrales seront principalement construites sur toitures de hangars agricoles, mais également sur des sites industriels. Leurs mises en service sont prévues à partir du premier trimestre 2023. Un contrat d’achat de la production d’électricité de ces 39 centrales a été négocié et garanti jusqu’en 2043-2044. La production annuelle de ces 39 centrales est estimée à 10,3 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique de 2 290 foyers. Ce portefeuille de 39 centrales s’inscrit dans la cadre d’un programme de développement plus vaste qui devrait atteindre environ 20 MW dans le courant de l’année 2023 ce qui permettra de mettre en place un financement long terme avec les établissements bancaires partenaires de Volta.

VOLTA un acteur indépendant de la transition énergétique des territoires

Depuis 2014, Volta développe des énergies renouvelables sur les territoires afin de contribuer activement à la transition énergétique. La société a mis en service plus de 200 centrales et dispose d’un portefeuille de ~100 MW de projets en exploitation ou en construction et de 500 MW de projets en développement. Volta affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros. Pour financer sa croissance et son développement, la société a levé 100 M€ de financements depuis 2021.