ENERFI devient KOURBE

ENERFI profite du salon ENERGAIA pour lancer sa nouvelle identité « KOURBE ». L’équipe de KOURBE sera présente du 7 au 8 décembre 2022 hall B2 stand F05 lors du salon ENERGAIA au Parc des Expositions de Montpellier. L’occasion d’expliciter plus avant la notion de tiers-investissement des projets photovoltaïques !

A l’occasion de sa participation au salon ENERGAIA 2022, KOURBE, seul acteur français pure-player en tiers-investissement expert des projets photovoltaïques en toitures, dévoile sur son stand F05 dans le hall B2, sa nouvelle identité, ses dernières réalisations et sa stratégie 2023-2025 :

Nouvelle identité : ENERFI accélère et devient KOURBE pour booster son développement et celui de ses partenaires

Réalisations 100% développées et construites par nos partenaires installateurs : 25 M€ d’euros de projets construits ou en construction en 2022 et 300 M€ en développement à réaliser d’ici 2025

Stratégie 2023-2025 : accélération des investissements de KOURBE dans l’autoconsommation en France « as a service » et déploiement de l’expertise KOURBE dans un nouveau pays européen

Lydie Douay, Présidente fondatrice, Alexandre Douay, DG fondateur, Arnaud Vrignaud, directeur commercial, Arthur de Paepe, directeur technique, Hélène Gautier, directrice juridique, Raphaël Coppin responsable de projets, Thomas Fourmaintraux responsable d’exploitation et Gérald Semenjuk DGA responsable du développement, seront présents tout au long du salon pour évoquer les métiers de KOURBE et ses solutions de tiers-investissement. Plus largement il sera question d’échanger sur la vision de KOURBE du marché du photovoltaïque en France.

KOURBE finance les projets photovoltaïques

KOURBE réunit dans son capital ses associés fondateurs, son équipe dirigeante et un industriel fortement impliqué dans la transition écologique et énergétique, le groupe Baudelet Environnement. KOURBE dispose de fonds propres qui lui permettent d’investir 50 à 100 M€ par an dans des projets photovoltaïques en France, en revente totale ou en autoconsommation. 100% des projets sont développés en tiers-investissement par nos partenaires installateurs : KOURBE a conclu plusieurs accords-cadres de long terme pour réaliser a minima 50 MWc / an. « Nous accélérons la transition énergétique des projets en manque de temps, de compétences ou de financement. Nous apportons à nos partenaires la meilleure expertise juridique, technique et financière pour une solution long terme » assure Gérald Semenjuk.