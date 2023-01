Lancement du nouveau MBA spécialisé Management de la Transition énergétique des organisations et des territoires

De Vinci Executive Education lance un nouveau MBA spécialisé Management de la transition énergétique des organisations et des territoires en mars prochain. Un cursus formant des managers capables de conduire le changement vers des pratiques innovantes de transition énergétique. Les renouvelables en figure de proue !

Dans un contexte de tension sur le prix de l’énergie, les entreprises de demain se doivent d’anticiper et développer une stratégie de transition appropriée conduisant à des innovations et des améliorations de la compétitivité.

Vers une stratégie de transition adéquate

« Tous les actes de la vie quotidienne à savoir se chauffer, se déplacer, communiquer, se nourrir, se divertir… sont potentiellement impactés par la crise énergétique que nous traversons. Cette crise nous impose une accélération dans la mise en œuvre des politiques de sobriété énergétique, d’économies d’énergie et de production d’énergie renouvelable avec son corollaire de forte tension sur les compétences demandées par les entreprises et les collectivités. C’est pour répondre à ce défi collectif que Devinci Executive Education lance en mars prochain son MBA sur le Management de la transition énergétique » déclare Thierry Vincent, Directeur de ce MBA. Liant opérationnel et théorie, le MBA spécialisé Management de la transition énergétique des organisations et des territoires propose une formation aux cadres et chefs de projets qui souhaitent se doter d’outils de management visant à piloter et évaluer la transition énergétique de leur structure. Cette formation sur les outils/méthodes de pilotage et d’évaluation des projets de transition énergétique facilite la prise en compte par les décideurs de l’intérêt économique de telles démarches.

Un cursus formant futurs managers de la transition énergétique

Ce MBA spécialisé a pour vocation de former des profils pluridisciplinaires de managers qui seront capables de piloter aussi bien des démarches de sobriété et d’efficacité énergétique que des projets d’énergie renouvelable. Le cursus du MBA spécialisé a été conçu spécifiquement pour les cadres en activité ou en reconversion, les futurs chefs d’entreprise, pour les étudiants en alternance (contrat de professionnalisation) et les étudiants diplômés souhaitant acquérir une double compétence en management de l’énergie pour accéder à des postes de plus grande responsabilité qui allient recherche de performance et prise en compte de la transition énergétique. D’une durée de 12 mois, avec plus de 400 heures de formation en alternance (une semaine de cours et 3 semaines en entreprise), le rythme part time est compatible avec une activité professionnelle permettant de valoriser les compétences acquises durant la formation. Les cours seront dispensés par des intervenants professionnels référents dans leur domaine qui transmettront les compétences pour être immédiatement opérationnel(le) dans la fonction. Ce MBA spécialisé permet d’obtenir une Certification professionnelle “Manager du développement durable ” de niveau 7 enregistrée au RNCP par décision de France Compétences du 27/01/2020.

Encadré

Infos pratiques

Conditions d’admission

À partir de Bac+4

De Bac à Bac+3 avec une expérience professionnelle, après validation du dossier par la Commission d’autorisation de candidature (CAC)`

La sélection des candidats est effectuée en trois temps

1. Examen du dossier de candidature (admissibilité)

2. Convocation à un entretien individuel devant un jury d’admission

3. Délibération du jury d’admission

Frais de dossier : 99 €

Frais de scolarité : 13 900 €

Modalités de financement

CPF – CPF de transition – Contrats de professionnalisation – Convention de stage alternée – Plan de développement des compétences – Pôle Emploi – Région.

Le titre est accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en particulier pour les personnes disposant d’une expérience significative dans la fonction.

Les débouchés possibles

Chargé de mission transition énergétique, chef de projets énergie, responsable du management énergétique, coordinateur de projets ENR, chargé d’études énergie, consultant mesures d’impacts, éco-conseiller et médiateur.