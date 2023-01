AgrivoltaÃ¯sme dynamique et maraichage : Sunâ€™Agri prÃ©sente des rÃ©sultats trÃ¨s encourageants sur aubergines

Sun’Agri dévoile les premiers résultats agronomiques sur aubergines de la serre agrivoltaïque de Brinkhoff, la Ferme de Yola (47). Un an et demi après l’installation du dispositif, il a été observé en 2022 sur les aubergines sous structure agrivoltaïque un rendement supérieur de 50% par rapport au contrôle et un meilleur développement de la plante. Des résultats qui viennent confirmer la pertinence de développer les technologies d’agrivoltaïsme dynamique sur serres.

Technologie d’adaptation pour l’agriculture face au changement climatique, l’agrivoltaïsme est au cœur des discussions sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Après avoir publié des résultats agronomiques sur viticulture et arboriculture, Sun’Agri, le leader mondial et pionnier de cette technologie, dévoile des résultats agronomiques inédits sur aubergines cultivées sous la serre agrivoltaïque de Brinkhoff à Granges-sur-Lot, appartenant à l’exploitation la Ferme de Yola.

Faire face aux aléas climatiques

Mise en service en septembre 2020, l’équipement agrivoltaïque de la serre répond aux besoins des exploitants, la famille Brinkhoff, d’adapter la production aux aléas climatiques toujours plus importants, notamment l’augmentation de la température moyenne sous les serres (30°C au printemps et 40°C en été) occasionnant des brûlures sur les fleurs et une accélération du développement de nouveaux ravageurs. La serre agrivoltaïque abrite 2500m² de cultures. Elle est voisine d’une zone témoin de taille similaire non protégée par les persiennes. Les cultures plantées sous la serre agrivoltaïque de Granges-sur-Lot changent au rythme des saisons. Depuis la mise en service de la serre, 9 fruits et légumes ont été cultivés : des tomates, des concombres, des aubergines, des poivrons, du céleri, du fenouil, des épinards, de la mâche et des haricots verts. « J’ai construit ce projet de serre agri-photovoltaïque de 5000m² avec Sun’agri en 2020. Nous cultivons aujourd’hui divers légumes sous ces persiennes sans avoir besoin de blanchir les serres l’été. Avec deux ans de recul, on note aussi une pression moindre des ravageurs comme les pucerons. Les récoltes à venir nous permettront de confirmer et compléter les premiers résultats encourageants de cet outil » confie Youp Brinkhoff, Chef exploitant de la Ferme de Yola.

Des résultats agronomiques encourageants

Un an après l’installation de ce dispositif agrivoltaïque, les premiers résultats sont très encourageants sur la culture d’aubergine. Les rendements du légume sont supérieurs de 50 % sous panneaux comparé à la zone témoin, avec plus de 800 kg de légumes récoltés sous dispositif contre environ 500 kg pour la zone témoin, pour une superficie de production équivalente. Les aubergines récoltées sous panneaux ont affiché une biomasse plus importante, synonyme d’un meilleur développement de la plante. « Nous sommes heureux que ce retour d’expérience avec la serre de Brinkhoff confirme sur le terrain les bénéfices de l’agrivoltaïsme dynamique pour les cultures maraichères et sous serres. Au-delà d’être pour l’agriculteur un outil d’adaptation et de résilience face aux défis climatiques, un pilotage intelligent de notre technologie permet bien d’optimiser les productions agricoles » déclare Cécile Magherini, Directrice de Sun’Agri.

Encadré

Des capteurs high tech pour l’épanouissement de la plante

Afin d’obtenir ces résultats, Sun’Agri a équipé les cultures de nombreux capteurs permettant une analyse très fine de leur état et la prise en compte des facteurs météorologiques. Ces capteurs se divisent en 3 catégories :