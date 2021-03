Lancement du National Renewable Energy, la boÃ®te Ã  outils des associations dÃ©diÃ©es aux EnR

Aujourd’hui, SolarPower Europe et GOGLA ont lancé la boîte à outils National Renewable Energy (NREA), un guide pour les associations nationales d’énergie renouvelable. La boîte à outils a été développée avec le soutien du programme Transforming Energy Access for Households and Improved Livelihoods (TEA) financé par le UK Foreign, Commonwealth and Development Office et GET.invest, un programme européen qui mobilise des investissements dans les énergies renouvelables décentralisées, soutenu par l’Union européenne, l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et l’Autriche. La boîte à outils a également été développée en partenariat stratégique avec l’Alliance pour l’électrification rurale (ARE) et lancée lors du 6ème Forum d’investissement pour l’accès à l’énergie, organisé par ARE et soutenu par GET.invest.

La boîte à outils fournit des conseils aux associations nationales d’énergies renouvelables existantes (NREA) et des bonnes pratiques pour les aider à renforcer leurs efforts pour soutenir la croissance du secteur de l’énergie solaire. Elle fournit des conseils à ceux qui envisagent de créer une nouvelle NREA. Michael Franz, chef d’équipe de GET.invest, a déclaré: «Les associations d’énergies renouvelables sont un élément clé du fonctionnement des marchés de l’énergie durable. Leur construction en étroite collaboration avec des associations européennes et nationales fait concrétiser le partenariat européen avec l’Afrique. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de soutenir ce travail en tant que GET.invest, au nom de nos donateurs. Le but de la boîte à outils est de soutenir les NREA dans leurs activités. Celles-ci comprennent le développement, l’amélioration et le maintien de leurs services à leurs membres; investir dans la pratique de normes élevées de gestion et de bonne gouvernance; et prendre des mesures pour assurer leur pérennité à long terme. Il vise à aider les NREA à continuer à être de fervents défenseurs de la croissance du secteur de l’énergie solaire.

Des associations indispensables pour permettre le dialogue

Les informations contenues dans la boîte à outils proviennent principalement d’une analyse documentaire des organisations membres d’entreprises ou de la direction d’associations industrielles. Il est enrichi des expériences pratiques des deux associations industrielles, SolarPower Europe et GOGLA. Patrick Tonui, responsable des politiques et de la stratégie régionale chez GOGLA, a déclaré: «La maximisation des contributions et de l’impact du secteur privé est un pilier clé si la communauté mondiale veut atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030, y compris l’accès universel à l’énergie (ODD 7). Cependant, la réalisation d’un environnement juridique, politique et réglementaire qui attire les investissements du secteur privé et permet des entreprises durables reste un obstacle majeur dans de nombreux pays. Des associations industrielles nationales efficaces sont indispensables pour permettre des dialogues productifs entre le secteur public et le secteur privé qui reconnaissent les contraintes et développent conjointement des solutions gagnantes. Ce manuel est un outil efficace pour former ces champions du secteur privé pour le secteur des énergies renouvelables. »

La boîte à outils est destinée à soutenir les NREA dans la mesure où elles contribuent à :

• Réfléchir à leur environnement interne et externe et évaluer leur volonté de contribuer à la croissance des secteurs des énergies renouvelables dans leur pays.

• Concevoir des plans de développement des capacités organisationnelles pour renforcer leur capacité à servir leurs membres et l’industrie et accroître la résilience institutionnelle et la durabilité à long terme.

• Examiner régulièrement leur performance sur des sujets clés qui influencent leur performance en tant que NREA tels que: le développement des effectifs; les communications; la bonne gouvernance; gestion financière et rapports; Mobilisation des ressources; plaidoyer et dialogue politique; et les activités de données.

Un rôle dans la stimulation de la croissance du marché des EnR

Jens Jæger, responsable du développement des politiques et des affaires, Alliance for Rural Electrification, a déclaré: «Le développement des marchés nationaux décentralisés des énergies renouvelables dépend de la poursuite du développement de l’expertise, des entreprises et des parties prenantes locales. En unissant ces acteurs, les NREA jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance du marché. ARE est heureux de renforcer encore sa coopération avec les NREA et d’échanger les leçons apprises et les meilleures pratiques avec ses homologues nationaux. La nouvelle boîte à outils NREA est un outil utile à cette fin. » Máté Heisz, directeur des affaires mondiales chez SolarPower Europe a ajouté: “Les associations professionnelles sont essentielles pour soutenir la mise en place de politiques et d’environnements commerciaux efficaces pour le développement des énergies renouvelables dans chaque pays. Nous sommes fiers de présenter ce guide qui, nous l’espérons, sera un outil utile pour les associations d’énergies renouvelables du monde entier et poursuivrons notre travail avec nos partenaires pour renforcer la voix des associations d’énergies renouvelables à l’échelle mondiale.