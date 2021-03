Changement de dimension des modules: comment Cs Wismar prÃ©pare la transition

Durant cette année 2020 compliquée, Cs Wismar a poursuivi son développement avec plus de 100 MWc de modules produits. La marque allemande affirme un peu plus encore la présence internationale des modules haute qualité “Made in Germany”.

L’année à venir est celle de tous les défis en termes d’adaptation, d’innovation et d’enjeux sociétaux. Et le secteur photovoltaïque n’est pas épargné. L’information est tombée fin 2020 : les fabricants asiatiques de cellules actent le changement des dimensions et imposent donc des nouveaux standards. Exit donc la cellule G1 au profit des versions M6, M10, M12. Cette annonce laisse peu de temps pour ajuster les équipements, revoir l’ensemble des systèmes de fixations ainsi que les certifications liées, compliquant potentiellement de nombreux projets !

Une gestion du changement en douceur

Parce que cette nouvelle peut entrainer des difficultés sur bien des aspects, CS Wismar a décidé d’accompagner ses clients dans cette transition en proposant des solutions durables et adaptées à tous les besoins, permettant à chacun de gérer le changement en douceur. Cette transition en 2021 suivra 2 axes :

Ayant sécurisé un important volume de cellules, CS Wismar continuera de proposer les modules actuels durant toute l’année 2021 afin de permettre aux différents acteurs de gérer la transition à leur rythme. Ainsi, les projets déjà avancés pourront se réaliser normalement sans modification. L’ensemble de la gamme sera donc disponible durant toute l’année 2021 : modules bi-verres, faible luminance, bas carbone, verre-film… s’adaptant à tous les projets et besoins. Les lignes de production utilisées pour ces modules seront ensuite uniquement consacrées aux projets spécifiques d’OEM et de repowering.

En parallèle, nous avons d’ores et déjà investi dans une nouvelle ligne de production afin de proposer au second semestre une nouvelle gamme de modules équipés de cellules nouvelles génération. Cette nouvelle ligne que nous avons souhaité être la plus flexible possible, nous permettra d’assembler tous les types de cellules. La nouvelle gamme de modules répondra aux mêmes critères de qualité, de durabilité et de garantie que l’ensemble de nos produits, avec une production basée en Europe, une équipe présente en France pour un accompagnement à chaque étape des projets.

Investissement dans une nouvelle ligne de production

Ainsi, tous les projets peuvent se concrétiser, la transition avec les nouveaux modèles est appréhendée en toute facilité et la satisfaction des clients est entière. David Vauchel – Directeur Cs Wismar France précise : “La solidité de l’entreprise permet aujourd’hui à CS Wismar d’investir dans une nouvelle ligne de production afin de s’adapter aux évolutions du secteur et de rester dans la course face à la concurrence asiatique. L’écoute et la compréhension du marché français sont également de vrais atouts qui nous permettent d’apporter des solutions techniques adaptées aux besoins de nos clients. Le + ? Nous sommes une entreprise franco-allemande, avec une prodution 100% allemande, des produits durables et garantis dans le temps mais aussi et surtout une équipe en France afin d’accompagner nos clients sur chacun de leurs projets. Chez CS Wismar, nous croyons profondément au changement, à l’innovation, mais ils doivent pouvoir s’anticiper, en particulier durant ces temps compliqués, afin de ne pas pénaliser un secteur tout entier. Nous l’évoquions déjà il y a quelques mois et nous y croyons encore aujourd’hui plus que jamais : le photovoltaïque est un secteur d’avenir, résilient et porteur de sens, construisons-le ensemble.”