L’Allemagne appuie sur lâ€™accÃ©lÃ©rateur des EnR avec le dernier amendement de l’EEG : effet dâ€™annonce ou rÃ©alitÃ© de marchÃ© ?

Les objectifs stricts et ambitieux portés par la dernière révision de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) en juin dernier visent à ce que le pays atteigne 65%, au lieu des 50% initialement prévus, de sa consommation d’électricité issue de sources renouvelables d’ici 2030. Ces objectifs signifieraient que, pendant 2021-2030, les filières du solaire photovoltaïque (PV) et de l’éolien terrestre du pays incrémenteraient plus de 2 GW et 3 GW d’installations annuelles, respectivement. Un objectif très optimiste dans un scénario aussi incertain. « Rendre les objectifs plus stricts peut être conforme au programme plus large de l’accord vert de l’UE et aux objectifs de durabilité, mais un tel appel – lancé un an avant les élections – peut être alimenté par une motivation politique plutôt que par un objectif réalisable » déclare GlobalData.

Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «Pour que tous les secteurs des énergies renouvelables du pays soient neutres en GES d’ici 2050, l’industrie de l’électricité doit évoluer à un rythme beaucoup plus rapide que ces dernières années. Le solaire photovoltaïque vise désormais un déploiement de 18,8 GW de capacité de 2021 à 2028, avec une capacité prévue par incréments de 1,9 à 2,8 GW. Cependant, en ce qui concerne la combinaison de capacités du pays en 2019, l’Allemagne devrait ajouter environ 4,6 GW par an pour atteindre l’objectif. En réalité, les installations solaires photovoltaïques annuelles moyennes se situent probablement autour de 1,4-1,5 GW, selon les estimations de GlobalData.

Alors que les installations solaires photovoltaïques annuelles en Allemagne se sont accélérées ces dernières années, les installations éoliennes terrestres semblaient être en retrait et le rythme plus rapide requis est donc encore plus discutable. Somik Das ajoute: «Afin d’atteindre le nouvel objectif, 16,7 GW de capacité éolienne terrestre devraient être mis aux enchères d’ici 2025. Par conséquent, pour atteindre l’objectif 2025, le pays devrait réaliser plus de 4 GW d’installations éoliennes terrestres annuelles. Il s’agit d’un tronçon considérable, car cela signifierait que le segment déjà effondré devrait installer plus que la moyenne de 3,1 GW observée chaque année entre 2015 et2019. «Dans l’ensemble, GlobalData prévoit, avec les efforts actuels, que la production à partir d’énergies renouvelables (ER) représentera environ 50 à 60% de la production totale d’ici la fin de la décennie.»