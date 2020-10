JPMorgan Chase va dÃ©sormais Å“uvrer dans le respect des Accords de Paris en favorisant le financement des EnR

La banque JPMorgan Chase vient d’annoncer qu’elle prend l’engagement d’aligner ses activités de financement dans trois secteurs – pétrole et gaz, électricité et automobile – avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Il était temps !

La nouvelle stratégie de la banque américaine JPMorgan Chase s’appuie sur les efforts en termes de développement durable. Elle fait progresser l’engagement de la banque à lutter contre le changement climatique, y compris au travers de son $200 billion commitment to advance the UN’s Sustainable Development Goals début 2020. Dans le cadre de sa stratégie, le Cabinet entend aider ses clients à relever les défis et à capitaliser sur les avantages économiques et environnementaux à long terme de la transition vers un monde sobre en carbone. «Le changement climatique est une question cruciale de notre temps. Les objectifs fixés dans l’Accord de Paris sont louables et ambitieux, mais le monde n’est pas sur la bonne voie pour les atteindre », a déclaré Daniel Pinto, co-président de JPMorgan Chase et PDG de sa banque de financement et d’investissement. «Bien que le monde ait encore un long chemin à parcourir, JPMorgan Chase veut faire plus. Cela signifie travailler avec les clients, les décideurs et réaliser la transition de notre économie pour faire des objectifs de Paris une réalité ».

Objectif de neutralité carbone de la banque dès 2020

L’annonce de JPMorgan Chase s’appuie sur ses efforts pour proposer des solutions durables pour ses clients et dans le cadre de ses opérations, y compris son engagement à faciliter un financement de 200 milliards de dollars en 2020 pour les entreprises et les projets qui soutiennent les objectifs de développement vert, social et économique des États-Unis. Cette année, le cabinet a également annoncé un programme vert inaugural d’un milliard de dollars via une émission d’obligations pour financer des projets verts éligibles, qui peuvent inclure le financement ou le refinancement de projets liés aux bâtiments verts et aux projets d’énergie renouvelable ainsi que des prêts clients. En outre, JPMorgan Chase s’est engagé à fournir de l’énergie renouvelable pour 100% de ses besoins propres en électricité à partir de 2020, grâce à des efforts tels que l’installation de systèmes solaires sur site, dans ses succursales et ses bureaux commerciaux. La société a également appelé à des solutions de politique carbone basées sur le marché, y compris un prix sur le carbone, à la fois par son appartenance au Climate Leadership Council.