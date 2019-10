Lâ€™AgglomÃ©ration de BÃ©thune va au bout de son REVEâ€¦

Une première nationale ! En associant l’éolien, le solaire et les batteries de stockage, l’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane produit elle-même, sur le toit de l’hôtel communautaire, l’énergie nécessaire à la recharge de ses véhicules électriques ! Pour une mobilité des plus vertes…

Pour son important parc automobile électrique (24 véhicules), l’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane a voulu un approvisionnement en énergie aussi écologique qu’économique. Parallèlement, elle a également souhaité que les procédés mis en œuvre soient autant que possible produits sur place (c’est la traduction même de l’idée de « 3e révolution industrielle »).

Un projet d’envergure de 329 642 € HT « REVE » – Recharge Ecologique des Véhicules Electriques a été mis en œuvre grâce à un partenariat de recherche avec la faculté des sciences appliquées (FSA) de Béthune et le laboratoire systèmes électrotechniques et environnement (LSEE). La réalisation a été menée par la société française DRIVECO, un des leadeurs français en matière de mobilité électrique et solaire qui a associé son expertise et son savoir-faire aux compétences des partenaires locaux.

L’hôtel communautaire est ainsi devenu une station de recharge 100% autonome grâce à la production d’énergie entièrement renouvelable par les panneaux solaires et l’éolienne installés sur son toit. L’énergie non utilisée sera stockée dans des batteries tampons de première et de deuxième vie (recyclées de véhicules électriques). Quand le bâtiment s’inscrit dans la mobilité électrique autour d’une approche transversale, oh combien pertinente !