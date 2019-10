La capacité solaire photovoltaïque mondiale devrait dépasser 1 500 GW d’ici 2030, selon GlobalData

La capacité mondiale photovoltaïque (PV) devrait augmenter de manière significative, passant de 593,9 gigawatts (GW) en 2019 à 1 582,9 GW en 2030, à la suite des importants ajouts de capacités de la Chine, de l’Inde, des États-Unis et du Japon, selon GlobalData.

Le dernier rapport de la société, “Marché solaire photovoltaïque (PV)” mis à jour en 2019, révèle que l’augmentation de la capacité annuelle a été importante en Chine et aux États-Unis durant la période 2006–2018, principalement en raison de programmes de soutien tels que les objectifs solaires photovoltaïques en Chine et l’initiative Sunshot aux États-Unis.

Anchal Agarwal, analyste en énergie chez GlobalData, a déclaré: «L’Asie-Pacifique (APAC) est le plus grand marché régional en termes de capacité cumulée, avec une part de 58,1% de la capacité mondiale en énergie solaire photovoltaïque en 2018. En termes d’ajouts annuels nets, l’APAC seule pèse 64,5 GW d’énergie solaire photovoltaïque, ce qui représente 70,8% des installations nettes la même année. L’APAC devrait rester le plus grand marché entre 2019 et 2030 en raison de l’augmentation des installations de capacité, notamment de la Chine, de l’Inde et du Japon ».

Agarwal poursuit: «La Chine est le plus grand marché au monde pour l’énergie solaire photovoltaïque. La capacité photovoltaïque solaire en Chine a augmenté de manière significative, passant de 864 MW en 2010 à 174,8 GW en 2018. La capacité cumulée a enregistré une augmentation significative en 2015-2018. ” Le marché de l’énergie solaire photovoltaïque en Chine a connu une année remarquable en 2017, enregistrant 53,1 GW, le plus gros ajout annuel de photovoltaïque solaire entre 2010 et 2018.

Agarwal ajoute: «En septembre 2018, la Chine a augmenté son objectif d’énergies renouvelables pour représenter au moins 35% de sa consommation d’électricité d’ici 2030. Le nouveau plan renforce les objectifs de 2020 pour les énergies renouvelables non hydrauliques dans les régions de la Mongolie intérieure, du Yunnan et du Xinjiang. L’objectif de la Mongolie intérieure pour cette année est passé de 13% à 18%. L’objectif national de 105 GW d’énergie photovoltaïque installée cumulée, qui devait initialement être atteint d’ici 2020, a déjà été dépassé de plus de 50% en 2018 ». La Chine vise maintenant entre 210 et 270 GW de capacité d’énergie solaire photovoltaïque d’ici 2020. Agarwal conclut: «Entre 2019 et 2030, le pays devrait disposer des plus importantes augmentations de capacité chaque année, avec plus de 25 GW qui devraient être ajoutés chaque année. Environ un tiers de la capacité mondiale ajoutée au cours de cette période proviendra d’installations en Chine. ”