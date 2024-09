L’ADEME choisit Émeraude Solaire et drop’n plug pour son « combo » ombrières et bornes de recharge

Émeraude Solaire a remporté l’appel d’offres pour la conception et réalisation d’ombrières photovoltaïques équipées de bornes de recharge sur le parking du siège national de l’ADEME, à Angers (49). Où l’esthétique du bois se marie à la technologie de la recharge pour véhicule électrique !

L’ADEME est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Ainsi, a-t-elle lancée, en 2022, une consultation de conception-réalisation pour la mise en place d’ombrières photovoltaïques et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (BRVE) sur le site de son siège social basé à Angers. Le marché était composé de deux lots distincts pour ces deux chantiers. Émeraude Solaire, qui a remporté la consultation, reconnu dans l’Ouest de la France pour ses installations photovoltaïques, a naturellement confié l’installation et la gestion des bornes de recharges destinées aux voitures électriques sur ce même site, à drop’n plug, filiale appartenant au même Groupe Émeraude Partenaires. Ceci témoigne de la synergie et de coopération énergique au sein du Groupe. Cette double compétence illustre leur positionnement solide sur le marché du photovoltaïque et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). « Chez nous, chaque offre est façonnée sur mesure, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins évolutifs et précis de nos clients. » confie Xavier Borel, président d’Émeraude Partenaires.

Un chantier emblématique

846 panneaux solaires, soit 1650 m², de fabrication française (marque Voltec, unique fabricant du territoire), seront installés pour une puissance de 335 kWc. 20 points de charge pour véhicules électriques sont prévus sous ces ombrières. La structure portante des panneaux est en bois, fabriquée par une entreprise locale (CMBS), avec un béton bas carbone pour les socles (ERS, pour le VRD et les fondations). « Pour l’ADEME, il s’agit d’augmenter la production d’électricité photovoltaïque du site à hauteur de 75 % des besoins annuels et ainsi réduire la consommation en électricité externe, grâce à un fonctionnement en autoconsommation et si besoin de réinjection du surplus sur le réseau ENEDIS. » confie Marc Viot, Directeur de l’Environnement de Travail et des Systèmes d’Information. « Nous avons obtenu le permis de construire. Le chantier a démarré au mois de juin et la mise en service est prévue au premier trimestre 2025. » explique Nicolas Le Mann, responsable développement chez Émeraude Solaire.

Ce chantier majeur lance Émeraude Park

Émeraude Park représente la synergie parfaite entre deux sociétés du Groupe Émeraude Partenaires : Émeraude Solaire et drop’n plug. Chacune reconnue pour ses capacités à innover. La première apporte son expertise dans l’installation de panneaux photovoltaïques sur ombrières de parkings que ce soit pour de l’autoconsommation, de l’autoconsommation collective ou de la revente sur le réseau. La seconde est spécialiste dans l’installation et le monitoring des bornes de recharge pour véhicules électriques. « Nous avons travaillé sur ce marché main dans la main avec Émeraude Solaire, entre les enjeux du lot photovoltaïque et ceux du lot IRVE : nous avons conçu une proposition technique en optimisant le positionnement et le raccordement électrique des 20 bornes de recharge, tout en réduisant les coûts financiers pour l’ADEME. Chez drop’n plug nous sommes persuadés qu’il faut simplifier l’installation et l’accès à la recharge électrique, en apportant des solutions pratiques et innovantes tournées vers les usagers : tous les points de charge seront situés dans une même zone (plus pratique pour trouver une place équipée), raccordées électriquement dans une même armoire (facilite la maintenance) et une interface avec un écran tactile guidera les utilisateurs. » assure Sébastien Neaud, directeur général de drop’n plug. « Ensemble, ces deux entités offrent une solution clé en main à nos clients pour bénéficier d’une installation énergétique durable et performante, conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’énergie renouvelable et de mobilité électrique. L’installation pour l’ADEME a un caractère emblématique pour notre Groupe dans le déploiement de cette offre. » conclut Xavier Borel.