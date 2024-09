La Ville de Bordeaux désigne “BoucL Energie” pour solariser la toiture de la Base sous-marine

Engagée pour faire de Bordeaux une ville pilote en matière d’énergie renouvelable, la Ville de Bordeaux a choisi le Groupe EverWatt, via BoucL Energie, sa filiale spécialiste de l’autoconsommation collective, pour solariser la toiture de la Base sous-marine. De quoi bien positionner la ville dans ses objectifs de développement durable !

L’ambitieux projet solaire de la Base sous-marine transformera cet espace emblématique en un site de production d’énergie renouvelable qui profitera à tout le quartier. Il permettra de produire, consommer et partager localement de l’énergie solaire, et marque ainsi une avancée significative dans la volonté de la ville d’atteindre d’ici la fin du mandat 41% d’autonomie énergétique.

Un projet innovant d’autoconsommation collective d’énergie solaire à Bordeaux

En juin dernier, Pierre Hurmic a lancé l’« Alliance de Bordeaux pour l’Énergie Solaire », un pacte réunissant institutions et entreprises privées autour d’un objectif commun : développer la production d’énergie solaire sur l’ensemble du territoire. Parmi les projets phares, la solarisation de la toiture de la Base sous-marine. Ce projet représente un enjeu majeur pour la transition énergétique de la ville. Avec 13 200 m² de panneaux photovoltaïques installés sur les différentes toitures et certains pares-bombes, cette initiative contribue significativement à l’objectif de 60 000 m² de panneaux solaires dans la ville souhaité par la municipalité et fera de la Base sous-marine l’un des plus grands sites de production solaire urbaine à Bordeaux sur toiture. Le projet prévoit une production annuelle d’un peu plus de 3 GWh d’énergie, soit l’équivalent de la consommation moyenne annuelle de 600 Bordelais(es), grâce à une puissance installée d’environ 3 MWc, permettant d’éviter l’émission d’un peu plus de 800 tonnes d’équivalent CO2 chaque année (l’équivalent de 400 A/R en avion Paris New York). Les travaux débuteront en février prochain et se poursuivront jusqu’ à la fin de l’année 2025. « Avec ce projet, Bordeaux franchit une nouvelle étape pour un modèle énergétique plus vertueux en améliorant l’autonomie énergétique de notre territoire. Nous tâchons d’utiliser chaque mètre carré « solarisable ». Avec une telle ambition, même un sinistre héritage de la seconde guerre peut devenir un gisement d’avenir » confie Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux.

Des résultats concrets pour la transition énergétique de la ville

La Ville a été séduite par le modèle de coopération innovant, basé sur le développement de communautés territoriales d’énergie partagée en autoconsommation collective proposé par BoucL Energie. Cette solution répondra aux besoins énergétiques de la Base sous-marine. Le surplus d’énergie produite bénéficiera aux entreprises et commerces voisins, situés dans un rayon de deux kilomètres, conformément à la réglementation en vigueur. En choisissant BoucL Energie pour ce projet, la Ville de Bordeaux concrétise son ambition de devenir un exemple en matière de transition énergétique territoriale, tout en soutenant une production d’énergie solaire locale qui limite l’exposition des acteurs locaux aux fluctuations des prix du marché. « Nous sommes fiers de réaliser un projet aussi symbolique et de contribuer à l’accélération de la transition énergétique à Bordeaux. L’autoconsommation collective est un modèle d’avenir qui permet à la fois le développement des circuits courts de l’énergie, et une réduction des coûts énergétiques sur la durée en créant une communauté de grands consommateurs locaux ! », précise Jérôme Owczarczak, Directeur général de BoucL Energie.