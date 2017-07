L'ADEME cÃ©lÃ¨bre le savoir-franÃ§ais en matiÃ¨re d'EnR sur le pavillon de la France Ã  l'Expo Astana 2017

L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) a célébré mardi 4 juillet dernier l’innovation made in France lors d’une journée de colloque dédiée aux innovations françaises du secteur des énergies bas-carbone. Cette journée s’est ouverte par les discours respectifs de Bruno Lechevin, Président de l’ADEME, de Pascal Lorot, Commissaire Général du pavillon France Astana 2017 et de Erkin Sadykov, Vice-Président du Comité des Sciences du Ministère d’Education et des Sciences.

Bruno Lechevin, Président de l’ADEME a déclaré : « En matière d’énergies décarbonées, la France a de nombreux atouts. Il était donc d’importance pour l’ADEME de participer à cette exposition internationale « Astana 2017 », pour valoriser les solutions développées par des entreprises françaises dans des perspectives de lutte contre le changement climatique, de gestion durable de l’énergie et de développement de sources d’énergies renouvelables. » Cet événement a été l’occasion d’échanges entre acteurs français et kazakhs autour d’innovations phares pour un avenir énergétique durable.

Le fleuron des entreprises françaises éco-innovantes réuni sur le pavillon de la France

L’ADEME a pu mettre à l’honneur les startups et PME innovantes qu’elle soutient, notamment dans le cadre du Club ADEME International et du PIA1, mais aussi celles intégrées au Technoparc de l’Université Nazarbayev d’Astana. Toutes ont pu présenter des solutions déjà disponibles ainsi que des projets de recherches innovants dans les domaines des énergies renouvelables, des systèmes électriques intelligents ou encore du stockage et de la conversion énergétique dans le bâtiment et l’industrie.

« Le pavillon de la France d’Astana 2017 est à la fois le point de ralliement de nos entreprises sous la bannière France, mais également la vitrine de notre savoir-faire, de notre capacité d’innovation et de notre rayonnement à l’échelle mondiale. » a déclaré Pascal Lorot, Commissaire Général de la France au Kazakhstan. Véritable vitrine de l’énergie du futur made in France depuis son ouverture le 10 juin dernier, le pavillon de la France permet aux visiteurs de découvrir les innovations françaises en matière d’énergies autour de 3 thématiques sur lesquelles les entreprises françaises recèlent d’atouts : la ville durable, les énergies renouvelables et les mobilités éco-compatibles.

En France, le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) opéré par l’ADEME, a permis depuis 2010 de soutenir plus de 650 projets., pour un investissement total de 2.5 milliards d’euros.

