Lâ€™abri fruit solaire dâ€™Eneragri, lâ€™assurance tous risques des cerises, kiwis, pÃªches, citrons et autres agrumes

En 2020, un printemps très pluvieux a anéanti 80 % de la production cerises dans le département des PO (66) et plus particulièrement à Céret, capitale de la cerise. Action-réaction ! Devant un tel désastre, Enagri a lancé son « abri fruits » photovoltaïque, une serre mono-pente dotée de filet qui protège des intempéries et assure dans le même temps une production d’électricité renouvelable !

La société Eneragri est spécialisée dans le développement de solutions agri-photovoltaïque depuis 2008. Elle propose plusieurs modèles de serres de cultures en maraichage et arboriculture. Son dernier-né : l’abri fruit habillé de filets insect-proof. Le prototype a été construit par la société Mécoworks. Cet outil, imaginé après le printemps pluvieux de 2020 dans le Sud de la France, protège des petites gelées de printemps, de la pluie faisant éclater les fruits, de la grêle qui saccage les vergers, de la mouche qui attaque les fruits.

« Début 2022 sur le prototype nous avons planté des arbres avec témoin à l’extérieur. Début juin 2023, nous avons récolté 60 à 70 fruits par arbres (zéro à l’extérieur sur le témoin). Les fruits ont un bon calibre, une bonne coloration, sont fermes et leur taux de sucre est bon. Après pollinisation, les filets insect-proof sont descendus et nous n’avons eu aucune attaque de mouche drosophila suzuki ! » constate Alfredo Dias Vicente d’Eneragri.

Cette installation évite l’assurance grêle et sauve la récolte, une priorité chez un agriculteur qui peut alors garantir un volume de production à ses clients. Cette installation est totalement gratuite pour l’agriculteur et peut être utilisée pour : kiwi, avocats, figues, agrumes. Eneragri a développé à ce jour 600 000 m² de serres agri-pv pour environ 60 MWc et possède un site pilote de recherche agricole. Eneragri s’est associé avec Mecoworks, constructeur reconnu en agrivoltaïsme, pour construire le prototype et s’assurer en aval des capacités de construction des futurs projets.