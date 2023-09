Kardham Digital et Wise-NRJ lancent une offre dâ€™autoconsommation collective

Kardham Digital, première Entreprise de Services Numériques (ESN) dédiée à l’industrie immobilière filiale du groupe d’immobilier professionnel Kardham, et Wise-NRJ, société de conseil spécialisée dans les énergies renouvelables, annoncent le lancement d’une offre d’autoconsommation collective. Celle-ci doit permettre aux propriétaires et exploitants de l’immobilier professionnel de répondre à de forts enjeux environnementaux, règlementaires et économiques en agissant sur le levier de l’autoproduction et de l’autoconsommation d’électricité solaire photovoltaïque. Un premier projet pilote réunissant cinq bénéficiaires a d’ores et déjà été déployé à Sassenage, en Isère. Pour une production et consommation d’énergie en circuit court !

Impactée par la crise énergétique, la filière de l’immobilier professionnel a progressivement commencé à percevoir l’intérêt de mieux piloter la consommation énergétique de ses bâtiments en fonction de l’usage de leurs occupants, afin de limiter les gaspillages et réduire massivement son empreinte écologique. Témoins de cette dynamique, nous assistons à l’essor d’infrastructures connectées capables de faire converger les données d’usage et bâtimentaires, qui participent notamment à un fonctionnement plus rationnel de ces bâtiments que l’on dit désormais « intelligents » et qui sont donc source d’économies d’énergies. On estime ainsi qu’à date, un pilotage énergétique des bâtiments en fonction des usages permet de réduire leur consommation d’environ 30%.

ACC : la promesse d’un formidable vivier d’économies

Aujourd’hui Kardham Digital et Wise-NRJ proposent d’aller un cran plus loin dans cette lutte contre la hausse du coût de l’énergie en agissant sur sa production, et ce au travers de l’autoconsommation collective (ACC), un concept qui vise à produire et consommer sa propre énergie notamment grâce à l’électricité solaire photovoltaïque. Dans ce cas, la répartition des productions se fait entre plusieurs bâtiments situés dans un périmètre de deux kilomètres. Or l’ACC présente de nombreux intérêts pour l’immobilier professionnel que l’on sait par essence très énergivore. Un intérêt environnemental tout d’abord puisqu’en s’appuyant sur une production et consommation d’énergie issue de sources renouvelables et locales, les collectivités locales, maîtres d’ouvrage ou encore gestionnaires patrimoniaux peuvent contribuer à réduire l’empreinte énergétique de leurs bâtiments. « L’ACC est une nouvelle illustration de l’intérêt des bâtiments intelligents. Comme le pilotage énergétique, elle s’appuie sur le déploiement de plateformes servicielles qui permettent aux exploitants d’avoir une meilleure maîtrise et une plus fine mesure de l’énergie qu’ils produisent, consomment et éventuellement revendent. C’est une formidable opportunité pour de nombreuses entreprises de mettre un pied dans le smart building, source de nombreux bénéfices », continue Alexandre Fund, Directeur Smart Building de

Un atout réglementaire

Kardham Digital.L’ACC offre également un atout règlementaire, le Décret tertiaire fixant en effet un objectif de réduction de 40% d’ici 2030 des consommations d’énergies pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Surtout, le contexte inflationniste a fait émerger un nouveau bénéfice de l’ACC : la promesse d’un formidable vivier d’économies. En se regroupant autour d’un projet commun, les différents bénéficiaires d’un projet d’ACC mutualisent une partie de leur production pour réduire leur facture énergétique. L’ACC agit aussi comme bouclier tarifaire pour ces parties prenantes : en réduisant leur dépendance à leur fournisseur d’énergie, elles sont en effet d’autant moins soumises à ses augmentations et fluctuations de prix.

Une indépendance vis-à-vis du réseau d’électricité de 50%

Concrètement, cette offre d’ACC déployée par Kardham Digital et Wise-NRJ vise un abaissement de la consommation d’énergie de 10 à 20%. Soit une réduction globale recherchée de 40 à 50% si l’on ajoute les 30% permis par un pilotage énergétique du bâtiment en fonction des usages. A Sassenage, un premier projet impliquant 5 bénéficiaires dont un hôtel-restaurant a été déployé. Le chauffage, la ventilation et la climatisation pourront être pilotés en fonction de l’occupation / inoccupation des lieux. Le projet permettra également de mieux équilibrer production et consommation : en décalant les périodes de consommation pour les aligner sur les périodes de production et en ajustant la consommation sur les périodes tarifaires les plus intéressantes et réciproquement. Le surplus d’énergie de l’hôtel sera proposé au collectif, qui, à son tour, pourra proposer de l’énergie quand l’hôtel en manquera. « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Kardham Digital. Wise-NRJ travaille depuis longtemps sur l’idée de développer l’usage de l’ACC tant nous sommes convaincus qu’elle est un moyen d’accélérer la transition énergétique des entreprises et donc leur décarbonation. Il nous manquait le bon partenaire digital pour passer à l’échelle et il nous a semblé évident pour cela de nous tourner vers un spécialiste du bâtiment intelligent comme l’est Kardham Digital », commente Eric Jouseau, CEO de Wise-NRJ.

Une offre intégrée pour faire gagner l’ACC en attractivité

Cette collaboration entre Kardham Digital et Wise-NRJ permet de proposer aux entreprises une offre globale et clé en main d’ACC. Les entreprises intéressées peuvent s’appuyer sur un interlocuteur unique, dès la phase amont du projet, en l’espèce l’identification des besoins, les études techniques et économiques de retour sur investissement, ainsi que les volets administratifs et juridiques, notamment liés à la constitution de la personne morale organisatrice, indispensable pour lancer toute opération d’ACC. L’offre intègre également la partie installation et pause puis, dans les étapes suivantes, le volet équilibrage et suivi entre les consommations et les productions. Enfin, l’offre intègre aussi la gestion des facturations d’échange d’énergie entre membres. Cette offre couvrant le projet, les études, le hardware, le software et l’ingénierie doit permettre de faire gagner en attractivité un concept qui reste complexe à mettre en place au vu de la multiplicité des interlocuteurs et des expertises techniques, règlementaires et de développement qu’il engage. Elle cible en priorité les PME du territoire, un tissu économique qui reste novice en matière d’usage des technologies smart building et qui, par leur profil, ne peuvent accéder au bouclier tarifaire. « Partout dans les territoires, les entreprises ont la même problématique de devoir réduire leur facture énergétique. Cette offre conçue avec Wise-NRJ est une belle occasion pour les équipes de Kardham Digital d’ajouter une brique amont à leur expertise reconnue en matière de pilotage énergétique du bâtiment. Ceci nous permet d’accompagner de manière holistique ces organisations qui doivent désormais répondre avec pertinence à de nombreuses contingences économiques, environnementales et sociétales », conclut Pascal Zératès, CEO de Kardham Digital.